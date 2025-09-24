Diego Cocca responde a la afición de Tigres por los abucheos en su regreso al Volcán

Tras regresar al “Volcán” después de poco más de dos años, Diego Cocca sufrió una derrota ante Tigres, donde expresó su sentir tras la forma en que lo recibió la afición felina.

Diego Cocca regresa al Volcán | IMAGO7

“Mira, lo de la gente es una opinión. Cada uno puede opinar lo que le parezca. A mí lo que me deja tranquilo es que la gente que me conoce acá de Tigres, como los jugadores y la directiva, vino a saludarme y me deseó lo mejor. Y yo les deseo lo mejor a ellos también.”

Además agregó sobre la actualidad del Atlas y la diferencia del equipo de hace tres años.

“Después, hablando del Atlas, es un tema profundo. Es un tema difícil de abordar. No es un tema desde ahora. O sea, yo me fui hace tres años del Atlas dejándole un equipo competitivo. Y Atlas viene hace tiempo ya sin clasificar, sin ser competitivo, sin estar dentro de los 10.”

Diego Cocca opina sobre la actualizada de Atlas | IMAGO7

LE DESEA LO MEJOR A GUIDO PIZARRO

Por último, el técnico argentino reconoció que Guido Pizarro le preguntó mucho antes de su etapa como DT, de como llevar esta nueva aventura como técnico.

“Yo le deseo lo mejor porque como futbolista un ejemplo, como persona también. Y siempre deseo ser técnico. Hemos tenido charlas. A mí me tocó conocerlo a Guido la primera vez en Estados Unidos cuando fuimos a jugar ese partido de las estrellas. Y me mató a preguntas porque ya tenía la incógnita de querer dirigir. Y realmente se preparó, averiguó, tiene capacidad, tiene experiencia. Así que bueno, ojalá que sí, ojalá que sea un gran técnico. Seguramente que sí. Les deseo lo mejor.”

Diego Cocca saluda a Guido Pizarro | IMAGO7