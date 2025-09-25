Rayados deja atrás goleada contra Toluca y ya piensa en duelo ante Santos

Luego de la goleada sufrida a manos de Toluca en el Nemesio Diez, Rayados desea darle vuelta a la página lo antes posible y ya se alista para recibir este sábado al Santos.

Respecto a la derrota, Ricardo Chávez, defensor de los regiomontanos, mencionó que el equipo está comprometido para revertir la situación y 'enderezar el rumbo'.

Jugadores de Rayados se lamentan tras la derrota | IMAGO7

“Nos sentimos comprometidos y responsables de lo que vamos a hacer después de lo que pasó ayer, entonces creo que de ahí vamos a partir. Es importante que sigamos sobre la idea que tenemos, que sigamos con el ritmo que traíamos de la intensidad, tanto como física, así como anímica y que podamos enderezar el rumbo.”

Además, respondió al comentario de Domenec Torrent, quien aseguró que el penal fallado por Sergio Ramos provocó que el equipo se fuera abajo anímicamente.

“Esa es la opinión del Profe, entonces algo debe saber de eso que vio, entonces como te digo, tenemos que trabajar para todas las situaciones tanto tácticas como técnicas tanto mentales. Creo que es importante eso al final de cuentas en los playoffs, ya toca este tipo de partidos y sabemos que tenemos que trabajar.”

Torrent en el Nemesio Diez de Toluca | IMAGO7

MENSAJE A LA AFICIÓN

“El mensaje a la afición es que estamos comprometidos con hacer todo lo posible, creo que somos un equipo comprometido. Somos un equipo que trabaja para los resultados, para darle alegrías a la afición y así queremos hacerlo.” Agregó el defensor rayado.