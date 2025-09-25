Jornada 11 Liga MX Apertura 2025: partidos, horarios y dónde ver en vivo

La Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX llega con un calendario lleno de emociones y un partido estelar: el Clásico Capitalino entre América y Pumas, que promete ser el duelo más atractivo del fin de semana.
El balón comenzará a rodar este viernes 26 de septiembre con doble cartelera y se extenderá hasta el domingo 28, en una fecha que podría definir cambios importantes en la parte alta de la tabla.
Tabla de posiciones antes de la Jornada 11
El Cruz Azul sigue como líder con 24 puntos, seguido de Toluca y Monterrey con 22 unidades. El América, tras su triunfo agónico frente a San Luis, se ubica en la cuarta posición con 21 puntos. Con este panorama, cada partido de la Jornada 11 será clave en la pelea por la cima.
Clásico Capitalino: América vs Pumas, el plato fuerte de la Jornada 11
El Estadio Azteca será testigo del Clásico Capitalino entre América y Pumas, uno de los partidos más pasionales del futbol mexicano. Más allá de la rivalidad histórica, este encuentro podría definir posiciones en la parte alta de la tabla y marcar el rumbo de ambos equipos en el torneo.
Transmisión, partidos, fechas y horarios de la Jornada 11 Liga MX Apertura 2025
Viernes 26 de septiembre de 2025
19:00 hrs | Juárez vs León | FOX – Caliente TV
21:00 hrs | Puebla vs Chivas | Azteca 7, FOX – Caliente TV
Sábado 27 de septiembre de 2025
17:00 hrs | Pachuca vs San Luis | FOX – Caliente TV
17:00 hrs | Atlas vs Necaxa | ViX
19:00 hrs | Monterrey vs Santos | Canal 5, TUDN y ViX
19:00 hrs | Toluca vs Mazatlán | FOX – Caliente TV, FOX en Tubi
21:05 hrs | América vs Pumas | Canal 5, TUDN y ViX
Domingo 28 de septiembre de 2025
17:00 hrs | Querétaro vs Tigres | FOX – Caliente TV
21:05 hrs | Tijuana vs Cruz Azul | FOX – Caliente TV