Jornada 11 Liga MX Apertura 2025: partidos, horarios y dónde ver en vivo

El Clásico Capitalino América vs Pumas es el atractivo principal

Álex Martínez
25 de Septiembre de 2025

La Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX llega con un calendario lleno de emociones y un partido estelar: el Clásico Capitalino entre América y Pumas, que promete ser el duelo más atractivo del fin de semana.

El balón comenzará a rodar este viernes 26 de septiembre con doble cartelera y se extenderá hasta el domingo 28, en una fecha que podría definir cambios importantes en la parte alta de la tabla.

Tabla de posiciones antes de la Jornada 11

El Cruz Azul sigue como líder con 24 puntos, seguido de Toluca y Monterrey con 22 unidades. El América, tras su triunfo agónico frente a San Luis, se ubica en la cuarta posición con 21 puntos. Con este panorama, cada partido de la Jornada 11 será clave en la pelea por la cima.

Sepúlveda en festejo de gol como local en CU | IMAGO7
Clásico Capitalino: América vs Pumas, el plato fuerte de la Jornada 11

El Estadio Azteca será testigo del Clásico Capitalino entre América y Pumas, uno de los partidos más pasionales del futbol mexicano. Más allá de la rivalidad histórica, este encuentro podría definir posiciones en la parte alta de la tabla y marcar el rumbo de ambos equipos en el torneo.

Alejandro Zendejas dedica triunfo a sus compañeros lesionados en América
Transmisión, partidos, fechas y horarios de la Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

  • Viernes 26 de septiembre de 2025

    • 19:00 hrs | Juárez vs León | FOX – Caliente TV

    • 21:00 hrs | Puebla vs Chivas | Azteca 7, FOX – Caliente TV

  • Sábado 27 de septiembre de 2025

    • 17:00 hrs | Pachuca vs San Luis | FOX – Caliente TV

    • 17:00 hrs | Atlas vs Necaxa | ViX

    • 19:00 hrs | Monterrey vs Santos | Canal 5, TUDN y ViX

    • 19:00 hrs | Toluca vs Mazatlán | FOX – Caliente TV, FOX en Tubi

    • 21:05 hrs | América vs Pumas | Canal 5, TUDN y ViX

  • Domingo 28 de septiembre de 2025

    • 17:00 hrs | Querétaro vs Tigres | FOX – Caliente TV

    • 21:05 hrs | Tijuana vs Cruz Azul | FOX – Caliente TV

 

 

