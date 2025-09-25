¿Cuántos hat trick tiene Paulinho desde su llegada al futbol mexicano?

Una nueva figura internacional se consolida en la Liga MX. Con un hat-trick ante Rayados de Monterrey, Paulinho se metió en la pelea por el título de goleo del Apertura 2025 y reafirmó su posición como figura de Toluca.

El delantero portugués llegó en el Apertura 2024 y no tardó en convertirse en una pieza clave de los escarlatas. Por ahora, suma 38 anotaciones en 54 partidos y está a tres de igualar los 41 de Enrique Triverio para meterse en el Top 10 de los máximos goleadores en la historia del club.

Paulinho en celebración de su gol ante Rayados | MEXSPORT

¿Cuántos hat-tricks tiene Paulinho en la Liga MX?

A pesar de su alta capacidad goleadora, el de este miércoles en la Jornada 10 del Apertura 2025 fue apenas el tercer triplete para el atacante. El primero que hizo fue en la Jornada 8 del Clausura 2025, en la victoria 0-4 de los Diablos Rojos en su visita a FC Juárez.

Mientras que ese mismo torneo, en la Jornada 15 también hizo tres goles en la victoria 2-3 ante Atlas en el Estadio Jalisco. Sin embargo, esos no son los únicos partidos en los cuales el delantero portugués a hecho más de un gol y hasta ahora suma varios dobletes con la casaca escarlata.

Paulinho en un partido de la Liga MX contra Toluca | MEXSPORT

Los dobletes de Paulinho en la Liga MX

La primera vez que el atacante de 32 años marcó gol con Toluca fue el mismo día en que firmó su primer doblete en el futbol mexicano. También fue contra los Bravos de Juárez, en la Jornada 2 del Apertura 2024, en la victoria 3-2 del conjunto mexiquense en el Estadio Nemesio Diez.

Para el torneo siguiente, en la Jornada 13 sumó un doblete más en el triunfo 5-0 contra Puebla y en la Fecha 15 también hizo dos goles en el empate 2-2 frente a León. Con ello, son seis partidos en el futbol mexicano en los cuales, hasta ahora, Paulinho se hizo presente en el marcador en más de una ocasión.

Paulinho durante el partido de Toluca contra Rayados | MEXSPORT

Además de este compromiso, el atacante tiene un doblete más pero en torneo internacional. Fue precisamente este año, durante la Fase de Grupos de la Leagues Cup, que Paulinho se hizo presente en el partido contra Columbus Crew.

En dicho compromiso el portugués apareció al minuto 71 y al 80', con lo que rescató el empate 2-2 y envió el juego a la definición de penales, instancia en la cual Toluca se impuso 4-2. En este sentido, en todos los partidos en los que Paulinho hizo más de un gol, su equipo se quedó con la victoria.

Paulinho en celebración con Toluca | MEXSPORT