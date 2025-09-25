¿Cuántos hat trick tiene Paulinho desde su llegada al futbol mexicano?

El portugués ya tiene varios partidos con más de una anotación desde que llegó a la Liga MX

Paulinho volvió a brillar con Toluca en la pasada jornada contra Rayados
Paulinho volvió a brillar con Toluca en la pasada jornada contra Rayados | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
25 de Septiembre de 2025

Una nueva figura internacional se consolida en la Liga MX. Con un hat-trick ante Rayados de Monterrey, Paulinho se metió en la pelea por el título de goleo del Apertura 2025 y reafirmó su posición como figura de Toluca

El delantero portugués llegó en el Apertura 2024 y no tardó en convertirse en una pieza clave de los escarlatas. Por ahora, suma 38 anotaciones en 54 partidos y está a tres de igualar los 41 de Enrique Triverio para meterse en el Top 10 de los máximos goleadores en la historia del club. 

Paulinho en celebración de su gol ante Rayados
Paulinho en celebración de su gol ante Rayados | MEXSPORT&nbsp;

¿Cuántos hat-tricks tiene Paulinho en la Liga MX? 

A pesar de su alta capacidad goleadora, el de este miércoles en la Jornada 10 del Apertura 2025 fue apenas el tercer triplete para el atacante. El primero que hizo fue en la Jornada 8 del Clausura 2025, en la victoria 0-4 de los Diablos Rojos en su visita a FC Juárez. 

Mientras que ese mismo torneo, en la Jornada 15 también hizo tres goles en la victoria 2-3 ante Atlas en el Estadio Jalisco. Sin embargo, esos no son los únicos partidos en los cuales el delantero portugués a hecho más de un gol y hasta ahora suma varios dobletes con la casaca escarlata. 

Paulinho en un partido de la Liga MX contra Toluca
Paulinho en un partido de la Liga MX contra Toluca | MEXSPORT&nbsp;

Los dobletes de Paulinho en la Liga MX

La primera vez que el atacante de 32 años marcó gol con Toluca fue el mismo día en que firmó su primer doblete en el futbol mexicano. También fue contra los Bravos de Juárez, en la Jornada 2 del Apertura 2024, en la victoria 3-2 del conjunto mexiquense en el Estadio Nemesio Diez. 

Para el torneo siguiente, en la Jornada 13 sumó un doblete más en el triunfo 5-0 contra Puebla y en la Fecha 15 también hizo dos goles en el empate 2-2 frente a León. Con ello, son seis partidos en el futbol mexicano en los cuales, hasta ahora, Paulinho se hizo presente en el marcador en más de una ocasión. 

Paulinho durante el partido de Toluca contra Rayados
Paulinho durante el partido de Toluca contra Rayados | MEXSPORT&nbsp;

Además de este compromiso, el atacante tiene un doblete más pero en torneo internacional. Fue precisamente este año, durante la Fase de Grupos de la Leagues Cup, que Paulinho se hizo presente en el partido contra Columbus Crew

En dicho compromiso el portugués apareció al minuto 71 y al 80', con lo que rescató el empate 2-2 y envió el juego a la definición de penales, instancia en la cual Toluca se impuso 4-2. En este sentido, en todos los partidos en los que Paulinho hizo más de un gol, su equipo se quedó con la victoria. 

Paulinho en celebración con Toluca
Paulinho en celebración con Toluca | MEXSPORT&nbsp;

TE PUEDE INTERESAR

¿Cuántos penales ha fallado Sergio Ramos en su carrera?

Monterrey | 25/09/2025

¿Cuántos penales ha fallado Sergio Ramos en su carrera?
Jürgen Damm se burla de Rayados

Monterrey | 25/09/2025

Jurgen Damm se burla de Rayados tras la goleada 6-2 de Toluca
¡Con sabor europeo! Liga MX rompe récord de jugadores registrados nacidos en el Viejo Continente

Noticias | 25/09/2025

¡Con sabor europeo! Liga MX rompe récord de jugadores registrados nacidos en el Viejo Continente
Te recomendamos
América ingresará una queja ante la Comisión de Arbitraje por partido contra Atlético San Luis
Liga MX
Deportivo Toluca
Futbol

LO ÚLTIMO

 