Chaco Giménez revienta a Anthony Martial: "hay que decirle que la Liga MX no le está haciendo un favor"

El partido entre Toluca y Rayados de Monterrey dejó mucho de qué hablar. Los Diablos Rojos se impusieron con autoridad y evidenciaron las carencias de un Monterrey que había generado grandes expectativas por sus recientes fichajes. La goleada fue una sorpresa para muchos, pero lo que más llamó la atención fueron las críticas hacia uno de los refuerzos estelares: Anthony Martial.

El delantero francés, quien llegó como una de las apuestas más fuertes de La Pandilla, no tuvo el mejor desempeño en el duelo. Lejos de marcar diferencia, el atacante fue señalado por su falta de actitud y compromiso dentro del campo, lo que encendió los comentarios de analistas y aficionados.

Anthony Martial | IMAGO7

¿Qué dijo Giménez sobre Martial?

Uno de los más duros con Martial fue Christian 'Chaco' Giménez, exjugador de Cruz Azul y actual comentarista en Fox Sports. El argentino naturalizado mexicano no dudó en cuestionar la manera en que el francés encaró el partido, destacando que se mostró displicente y alejado del espíritu de competencia que exige la Liga MX.

“Martial se pasó levantándole los brazos a los compañeros desde que entró. Hay que decirle que el futbol mexicano no le está haciendo un favor. Saint-Maximin llegó con otra intención y yo no lo veo con ese compromiso, no estaba jugando en el Real Madrid, eh”, expresó Giménez durante la transmisión.

Chaco Giménez | MEXSPORT

El análisis del exfutbolista también incluyó una comparación directa con Allan Saint-Maximin, refuerzo del América y compatriota de Martial. Según el Chaco, el jugador de las Águilas sí ha mostrado determinación y entrega en cada partido, algo que contrasta con la pasividad del atacante de Rayados.

Giménez fue aún más lejos al señalar que la trayectoria europea de Martial no justifica su actitud. “Las actitudes que tienen los jugadores, por más calidad que tengas o porque hayas jugado en los mejores equipos del mundo... No estaba en el Real Madrid. Me molesta mucho hablar de un jugador, pero cuando levantan los brazos y mandan al frente a los compañeros, me enoja”, añadió el exmediocampista.

Anthony Martial | IMAGO7

¿Qué sigue para Martial y Rayados de Monterrey?

Las palabras del Chaco resonaron con la afición, que también criticó en redes sociales el pobre desempeño del francés. Para muchos seguidores regios, el fichaje estrella debe demostrar en la cancha por qué fue contratado y dejar atrás la imagen de apatía que mostró en el enfrentamiento contra los Diablos.

Ahora, la presión está sobre Martial y Rayados. El club regiomontano deberá reaccionar pronto en la Liga MX, y el delantero francés tendrá que demostrar que puede ser ese jugador determinante que marque diferencia, de lo contrario, las críticas seguirán aumentando en cada jornada.

Chaco Giménez | MEXSPORT