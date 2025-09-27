Puebla se expresa después de la suspensión del juego ante Chivas; la gente podrá reutilizar su boleto

La Liga MX confirmó que el partido entre Puebla y Chivas, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025, tuvo que ser reprogramado debido a la tormenta eléctrica y fuerte lluvia que impidieron su desarrollo en el Estadio Cuauhtémoc. El compromiso, que originalmente debía jugarse el viernes por la noche, ahora se disputará este sábado 27 de septiembre a las 5:00 PM (tiempo del centro de México).

El Club Puebla emitió un comunicado oficial en el que detalló que los boletos adquiridos para la fecha original seguirán siendo válidos para el nuevo horario. Además, la institución camotera invitó a la afición que aún no cuenta con entradas a aprovechar esta oportunidad, ya que estarán disponibles en taquillas del estadio y a través de su boletera habitual.

Comunicado de La Franja | Captura

Los boletos originales siguen siendo válidos

En su mensaje, La Franja recalcó que los aficionados que ya tenían sus boletos no deben preocuparse, pues podrán ingresar sin necesidad de hacer ningún trámite adicional. En caso de que alguien no pueda asistir en la nueva fecha, se informó que podrán tramitar un reembolso siguiendo las políticas establecidas en boletemovil.com.

El club también confirmó que, para los interesados en asistir al encuentro, habrá boletos disponibles desde las 10:00 AM del sábado en taquillas, así como en la plataforma digital. De esta manera, buscan que la reprogramación no afecte la experiencia de los aficionados y que el Estadio Cuauhtémoc pueda contar con una buena entrada.

La cancha quedó muy afectada por la lluvia | MexSport

La afición ya se expresó: temen más lluvia en la nueva fecha

En redes sociales, la afición poblana y rojiblanca ya comenzó a manifestar su inquietud, pues han revisado los pronósticos del clima y todo parece indicar que habrá más lluvia en Puebla el sábado por la tarde. Aunque las autoridades de la Liga MX y Protección Civil aseguran que la cancha estará en condiciones, el público teme que la situación pueda repetirse.

Algunos seguidores han compartido fotografías y capturas del reporte meteorológico, mencionando que si bien la tormenta eléctrica podría disminuir, la lluvia constante sería un factor de riesgo para el desarrollo normal del encuentro. La incertidumbre se mantiene, aunque la liga insiste en que el balón rodará en el horario pactado.

El balón no pudo rodar el viernes por la noche | MexSport

Cambio de planes para los equipos

La reprogramación obligó a Chivas a modificar su itinerario, ya que tenían previsto regresar a Guadalajara inmediatamente después del partido original. Ahora deberán permanecer un día más en Puebla, ajustando su logística de vuelos y entrenamientos.

Por su parte, Puebla espera que el apoyo de su afición sea mayor tras el comunicado, pues el club considera que este encuentro puede ser clave para salir del fondo de la tabla. Con los boletos ya liberados y la confirmación oficial, el partido del sábado promete tener un ambiente intenso, siempre y cuando el clima lo permita.

Chivas ha cambiado por completo su itinerario | MexSport