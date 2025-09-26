Tras lluvias en Puebla, afición de Chivas presume drenaje del Estadio Akron

La lluvia que azotó al Estadio Cuauhtémoc ocasionó un retraso para el inicio del encuentro entre Puebla y Chivas, una situación que ha sido recurrente durante el Apertura 2025, incluso en partidos en los que el Rebaño ha estado involucrado.

Cancha del Akron ante Tigres | MEXSPORT

Hace unas semanas, el duelo pendiente de la Jornada 1 entre Chivas y Tigres también sufrió un retraso por tormenta. Sin embargo, el innovador drenaje del Estadio Akron actuó de manera eficiente y pudo jugarse.

Aficionados presumen drenaje del Estadio Akron

Ante el retraso por varios minutos del partido en Puebla, los aficionados han aprovechado para recordar la tecnología en el Estadio Akron, que permitió que un partido que parecía imposible que se pudiera jugar, consiguiera estar en condiciones rápidamente.

"Pues sí nos merecemos este premio", "Se burlaban del Estadio Akron por la lluvia, pero el de Puebla parece laguna con tanto charco", "Chivas devoró el Mundial con su drenaje", "Este duelo en el Akron ya estaría jugándose", fueron algunos de los comentarios de los aficionados.

Fuertes lluvias en el Akron | MEXSPORT

¿Por qué implementaron nuevo drenaje en el Estadio Akron?

Cabe señalar que la tecnología fue implementada para que la Copa del Mundo 2026 pueda jugarse en las mejores condiciones, pues el Estadio Akron es una de las sedes para la justa que también se disputará en Estados Unidos y Canadá.

Las lluvias han azotado fuertemente al país en los últimos meses, por lo que los partidos de futbol han sido afectados. Son ya ocho compromisos del Apertura 2025 que han sufrido retrasos por tormenta.

Estos episodios han provocado retrasos y suspensiones que alteran el desarrollo normal de la Liga MX, que afectaron tanto el ritmo de los partidos como la experiencia de los aficionados en los estadios.

Cancha del Akron por fuertes lluvias | MEXSPORT

Ante la recurrencia de estos episodios, la Liga MX mantiene vigente su protocolo de seguridad, el cual prioriza la integridad de los futbolistas y asistentes en casos de tormenta eléctrica.

