Tato Noriega ve como un "accidente" la goleada recibida ante Toluca

Un día antes de enfrentar al Santos Laguna en el Estadio BBVA por la jornada 11 del apertura 2024, el presidente deportivo de los Rayados, José Antonio “Tato” Noriega, habló respecto a la dolorosa derrota que tuvo el equipo ante Toluca, mencionando que él lo ve como un “accidente” y que da la cara como responsable del club.

Rayados en derrota ante Toluca | MEXSPORT

Tato Noriega espera que la goleada ante Toluca haya sido un accidente

“Espero que haya sido un accidente, que no sea una situación que refleje alguna debilidad. No lo puedo asegurar, pero el tiempo nos lo dirá", inició Noriega.

“Yo, como responsable del área deportiva, doy la cara y ofrezco una disculpa a nuestra afición que nos sigue, que nos apoya y que está ilusionada", agregó el directivo.

Martial con Rayados | MEXSPORT

¿Sergio Canales estará disponible vs Santos?

Además, Noriega confirmó que tras la lesión de Sergio Canales, el español no estará disponible para enfrentar a Santos, lo que representa una baja importante para el equipo.

“Parece ser una semana de accidentes. Sergio estaba en un procedimiento de recuperación pospartido normal, rutinario. Desgraciadamente, un aparato falló. Eso generó la necesidad de una intervención más seria, realizada por profesionales externos.”

“Sergio no estará disponible para el partido de mañana, pero no fue algo grave", informó Noriega sobre el estado físico del mediocampista español, quien se ha convertido en elemento esencial para la institución.

Canales ante Toluca | MEXSPORT

La ausencia de Canales representa un duro golpe para Monterrey, ya que el mediocampista español ha sido uno de los futbolistas más influyentes en el esquema de Domenec Torrent desde su llegada al club. Su capacidad para generar juego en el medio campo y su liderazgo dentro del vestidor lo convierten en una pieza clave que ahora quedará fuera en un partido importante para las aspiraciones del equipo.

Ante esta situación, el plantel de Rayados tendrá que echar mano de la profundidad de su plantilla, luego de una dura derrota ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

