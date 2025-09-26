América y Pumas: Las cifras que muestran la abismal diferencia entre ambos

América arrasa a Pumas en los últimos años. Este fin de semana llega una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano, pues el América estará recibiendo a los Pumas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.
Sin duda es un duelo que los aficionados marcan en el calendario, pues son rivales de la ciudad y, para muchos, es uno de los duelos más pasionales del país, ya que se han enfrentado en constantes ocasiones y también en duelos importantes.
Sin embargo, el América tiene mucha diferencia contra Pumas en los últimos años, pues tomamos de partida el último título de los universitarios que fue en el torneo Clausura 2011. Desde ese entonces, la diferencia está marcada entre dos de los equipos más grandes del país.
Aquí detallamos algunos aspectos como puntos, títulos, campeones de goleo, grandes fichajes, entre otros temas.
PUNTOS TOTALES
América:
866
Pumas:
643
LIDERATOS
América:
6
Pumas:
1
CAMPEONES DE GOLEO
América:
4
Pumas:
0
TÍTULOS
Club América:
- 6 ligas
- 1 Copa
- 2 Campeón de Campeones
- 1 Supercopa MX
- 2 Concachampions
- 1 Campeones Cup
- TOTAL = 13 títulos
Pumas:
0
FICHAJES IMPORTANTES
América:
- Rubens Sambueza - 5 millones
- Darwin Quintero - 10 millones
- Oribe Peralta - 12 millones
- Dario Benedetto - 8 millones
- Silvio Romero - 8 millones
- Cecilio Domínguez - 8 millones
- Guido Rodríguez - 7.5 millones
- Matheus Uribe - 6 millones
- Roger Martínez - 12 millones
- Nico Castillo - 10 millones
- Nicolás Benedetti - 6 millones
- Richard Sánchez - 7 millones
- Diego Valdés - 12 millones
- Brian Rodríguez - 7 millones
- Cabecita Rodríguez - 7 millones
- Kevin Álvarez - 12 millones
- Julián Quiñones - 11 millones
- Érick Sánchez - 11 millones
- Víctor Dávila - 7 millones
- Allan Saint-Maximin - 12 millones
- Isaías Violante - 6 millones
PUMAS:
- Ariel Nahuelpán - 5 millones
- Nicolás Castillo - 5 millones
- Alejandro Arribas - 3 millones
- Carlos González - 3 millones
- Juan Pablo Vigón - 5 millones
- Juan Dinero - 4.5 millones
- Fabio Álvarez - 2 millones
- Gustavo del Prete - 5 millones
- Rubén Duarte - 4 millones
- Adalberto Carrasquilla - 3.5 millones
- Pedro Vitte - 3 millones
Estos datos son reveladores, pues queda claro que el América se ha convertido en uno de los equipos a vencer en el futbol de nuestro país, mientras que los universitarios han quedado lejos de la lucha por trofeos.
¿CÓMO VAN EN DUELOS DIRECTOS?
En cuanto a los duelos directos desde el Clausura 2011, las cosas no están tan disparejas, aunque sí hay superioridad para los de Coapa. El saldo, al momento, es de: 20 triunfos para el América, 12 empates, 11 triunfos para Pumas. Estos datos consideran cualquier tipo de partido entre ambos, incluyendo amistosos.