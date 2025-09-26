América y Pumas: Las cifras que muestran la abismal diferencia entre ambos

América arrasa a Pumas en los últimos años. Este fin de semana llega una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano, pues el América estará recibiendo a los Pumas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Sin duda es un duelo que los aficionados marcan en el calendario, pues son rivales de la ciudad y, para muchos, es uno de los duelos más pasionales del país, ya que se han enfrentado en constantes ocasiones y también en duelos importantes.

Se enfrentarán en la Jornada 11 | IMAGO7

Sin embargo, el América tiene mucha diferencia contra Pumas en los últimos años, pues tomamos de partida el último título de los universitarios que fue en el torneo Clausura 2011. Desde ese entonces, la diferencia está marcada entre dos de los equipos más grandes del país.

Aquí detallamos algunos aspectos como puntos, títulos, campeones de goleo, grandes fichajes, entre otros temas.

América ha sido mejor | IMAGO7

PUNTOS TOTALES

América:

866

Pumas:

643

LIDERATOS

América:

6

Pumas:

1

CAMPEONES DE GOLEO

América:

4

Pumas:

0

TÍTULOS

Club América:

6 ligas

1 Copa

2 Campeón de Campeones

1 Supercopa MX

2 Concachampions

1 Campeones Cup

TOTAL = 13 títulos

Pumas:

0

FICHAJES IMPORTANTES

América:

Rubens Sambueza - 5 millones

Darwin Quintero - 10 millones

Oribe Peralta - 12 millones

Dario Benedetto - 8 millones

Silvio Romero - 8 millones

Cecilio Domínguez - 8 millones

Guido Rodríguez - 7.5 millones

Matheus Uribe - 6 millones

Roger Martínez - 12 millones

Nico Castillo - 10 millones

Nicolás Benedetti - 6 millones

Richard Sánchez - 7 millones

Diego Valdés - 12 millones

Brian Rodríguez - 7 millones

Cabecita Rodríguez - 7 millones

Kevin Álvarez - 12 millones

Julián Quiñones - 11 millones

Érick Sánchez - 11 millones

Víctor Dávila - 7 millones

Allan Saint-Maximin - 12 millones

Isaías Violante - 6 millones

PUMAS:

Ariel Nahuelpán - 5 millones

Nicolás Castillo - 5 millones

Alejandro Arribas - 3 millones

Carlos González - 3 millones

Juan Pablo Vigón - 5 millones

Juan Dinero - 4.5 millones

Fabio Álvarez - 2 millones

Gustavo del Prete - 5 millones

Rubén Duarte - 4 millones

Adalberto Carrasquilla - 3.5 millones

Pedro Vitte - 3 millones

Estos datos son reveladores, pues queda claro que el América se ha convertido en uno de los equipos a vencer en el futbol de nuestro país, mientras que los universitarios han quedado lejos de la lucha por trofeos.

¿CÓMO VAN EN DUELOS DIRECTOS?

En cuanto a los duelos directos desde el Clausura 2011, las cosas no están tan disparejas, aunque sí hay superioridad para los de Coapa. El saldo, al momento, es de: 20 triunfos para el América, 12 empates, 11 triunfos para Pumas. Estos datos consideran cualquier tipo de partido entre ambos, incluyendo amistosos.

Están parejos en partidos | IMAGO7