Liga MX: Chivas arrasa en la Regla de Menores y Tigres es el más rezagado rumbo al cierre del torneo

A falta de siete jornadas para que finalice la fase regular del torneo, la Regla de Menores vuelve a ser tema central en la Liga MX. Esta normativa, implementada para fomentar el desarrollo de jóvenes futbolistas, exige que cada equipo sume al menos 1,170 minutos de juego con jugadores nacidos en 2003 o años posteriores.

La Regla de Menores pone en aprietos a algunos clubes en México | Imago7

Siete clubes ya cumplieron

Previo a la Jornada 11, siete clubes ya han cumplido con este requisito: Chivas, Puebla, León, Xolos, Atlas, Atlético de San Luis y Pachuca. Esto significa que, sin importar lo que ocurra en los partidos restantes, estos equipos ya no corren riesgo de sanción por esta regla. De hecho, Chivas encabeza la lista, siendo el equipo que más minutos ha acumulado, con un total de 2088 minutos, casi el doble de lo exigido.

El desempeño de Guadalajara en este rubro es digno de resaltar. No solo cumplieron con la regla, sino que lo hicieron con una ventaja considerable. La escuadra de FC Juárez esta cerca de cumplir con esta regla, al sumar de momento 1084 minutos.

Chivas es el mejor equipo en cuanto a jugar con jóvenes en el Ap2025 | Imago7

Tigres, el más afectado

En el otro extremo de la tabla se encuentra Tigres, que hasta ahora ha sumado apenas 501 minutos, lo que lo coloca como el club con mayor riesgo de sanción. A los felinos les restan 669 minutos por cumplir, con solo siete partidos por disputarse. Esto significa que deberán promediar al menos 96 minutos por partido con jugadores nacidos en 2003 o después, una cifra alta para un equipo que usualmente recurre a futbolistas de mayor experiencia.

La Regla de Menores no solo es un requisito administrativo, sino que también puede influir en las decisiones tácticas de los entrenadores. Los clubes que no planificaron adecuadamente desde el inicio del torneo ahora enfrentan la presión de alinear a jóvenes en partidos cruciales, lo que podría afectar su rendimiento en la tabla general.

Con la competencia cerrándose y los boletos a Liguilla en juego, la administración de minutos juveniles podría ser un factor determinante. Equipos como Tigres deberán encontrar un balance entre competir al máximo nivel y cumplir con la regla.

Tigres no ha podido cumplir con dicha regla | Imago7

Minutos de los equipos en la regla de menores hasta la J10

Chivas : 2088 minutos

: 2088 minutos Puebla : 1796 minutos

: 1796 minutos León : 1789 minutos

: 1789 minutos Tijuana : 1283 minutos

: 1283 minutos Atlas : 1271 minutos

: 1271 minutos A. de San Luis : 1207 minutos

: 1207 minutos Pachuca : 1189 minutos

: 1189 minutos FC Juárez : 1084 minutos

: 1084 minutos América : 855 minutos

: 855 minutos Rayados : 750 minuto

: 750 minuto Necaxa : 749 minutos

: 749 minutos Querétaro : 740 minutos

: 740 minutos Pumas : 685 minutos

: 685 minutos Cruz Azul : 656 minutos

: 656 minutos Santos : 647 minutos

: 647 minutos Toluca : 627 minutos

: 627 minutos Mazatlán : 613 minutos

: 613 minutos Tigres: 501 minutos

Aún falta por jugarse la mitad del torneo | Imago7