Efraín Flores asegura que Chivas le pone ejemplo al Atlas con proyección de canteranos

Después los múltiples debuts de futbolistas surgidos en el equipo Rojiblanco en el presente año, el exdirector técnico del Guadalajara, Efraín Flores, aseguró que Chivas actualmente le está poniendo la muestra al Atlas en brindarle la oportunidad a los jóvenes en el futbol mexicano.

¿Qué dijo Efraín Flores sobre Chivas y Atlas?

“Ahorita con lo que está ocurriendo en Chivas, le está poniendo la muestra al Atlas, y cuando digo que le está poniendo la muestra, es porque te está mostrando lo que se debe hacer, que es darles oportunidad a los jugadores jóvenes.

“Lo que acaba de ser Chivas con estos muchachos, es lo que se tiene que hacer. Por mucho tiempo Chivas se ha caracterizado por ser un equipo que le da oportunidades a la ‘cantera’, pero ahora pareciera que en Atlas están más enfocados en traer gente de extranjero y taparles los huecos en los espacios de jugadores jóvenes”, señaló.

Chivas destaca a Santiago Sandoval y Samir Inda

De igual manera, destacó que en Chivas coloquen a jugadores de corta edad en el primer equipo, sin haber pasado el proceso en otras categorías inferiores, por lo que casos como los de Santiago Sandoval y Samir Inda no se tienen que frenar.

“Hay jugadores con mucho talento que se pueden brincar ese proceso, que aunque tengan 17 años, no necesariamente tienen que haber pasado por otras categorías, ya que pueden brincar definitivamente hasta el primer equipo y pueden debutar.

“Siempre he dicho que hay jugadores que van adelantados a su proceso y no hay por qué frenarlos; en este caso está pasando eso. Este par de chicos de ayer, como Santiago Sandoval; el caso de Samir Inda, estamos viendo que son jugadores que van adelantados a su proceso, pues no hay que frenarlos, hay que ponerlos”, agregó.

Al final, puntualizó que tiene que existir una continuidad en el proceso de los jóvenes que debutan en primera división, ya que la parte difícil es consolidar a los jugadores



“Ahora viene la parte difícil, no solamente debutarlos; yo quiero ver ahora que regresen todos los demás, a ver si les da seguir dándoles oportunidad para consolidarlos, no solamente debutarlos y ya. Son jugadores de buen nivel, pues ahora el trabajo más importante viene enseguida”, concluyó.