Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el América vs Pumas? EN VIVO

Uno de los partidos que los fanáticos tachan en el calendario del futbol y en específico de la Liga MX es el América vs Pumas, que llega en la Jornada 11 del Apertura 2025. Una de las rivalidades más grandes e históricas, misma que es inculcada desde las fuerzas básicas y que se ha hecho más fuerte a lo largo de los años, desde inferiores hasta los equipos mayores.

Duelo Pumas vs América | IMAGO7

En este Apertura 2025, el duelo entre dos de los equipos grandes del Futbol Mexicano llega en el mejor momento para ambos, cada uno con sus metas ya trazadas y pensando en el cierre del torneo, donde si bien, el local se encuentra un par de puestos más arriba, la visita se quiere acercar a la zona de calificación directa.

¿Cómo llega el América a la Jornada 11?

De cara a un nuevo duelo vs los Pumas, las Águilas llegan en un momento complicado del torneo, ya que pese a estar en la cuarta posición de la tabla general, los de Coapa llevan una seguidilla de partidos irregulares, aunado a una mala racha de jugadores lesionados durante todo el torneo.

El América enfrentan el duelo ante los Pumas con una racha regular, donde consiguieron tres victorias, un empate y una derrota, donde en su último duelo ante el Atlético de San luis en el Alfonso Lastras, donde apenas y pudieron sacar tres puntos, gracias a un gol agónico de Alejandro Zendejas.

América en la Jornada 10 | IMAGO7

¿Cómo llegan los Pumas a la Jornada 11?

Con todo y su fichaje estrella, los Pumas de la UNAM, no han logrado desplegar del todo su mejor futbol en el torneo, aunque los de Efraín Juárez continúa en la pelea por los puestos de media tabla, sin embargo, una victoria ante las Águilas los podría catapultar hacia la parte alta.

Los Universitarios suman una seguidilla irregular de tres empates, una derrota y solo una victoria en los últimos cinco partido, donde su último reto ante los Bravos de Juárez no salió bien, luego de caer en casa 1-3, por lo que una victoria ante el odiado rival ayudaría a reconectar con la ‘Rebel’.

Pumas en la Jornada 10 | IMAGO7

¿Cuál fue la última vez que se enfrentaron?

Las Águilas del América y los Pumas de la UNAM, llevan consigo un historial de partidos importantes, donde los de Coapa llevan una ventana de 30 triunfó, 23 empates y 19 victorias para los Universitarios, por lo que la balanza se inclina un poco más para el local del próximo sábado.

La última vez que estos dos grandes se enfrentaron en la Liga MX, fue en el Clausura 2025 en la Jornada 8, donde los azulcremas se llevaron la victoria con un marcador de 2-0 desde Ciudad Universitaria.

Jornada 8 del Clausura 2025 | IMAGO7