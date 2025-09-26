Liga MX: ¿cuándo y dónde ver el Atlas vs Necaxa de la Jornada 11?

La Liga MX llegó a más de la mitad de su torneo, por lo que varios equipos aún sueñan con entrar a Liguilla o Play-In. Sin embargo, otros cuantos se mantienen en la parte baja de la tabla, como es el caso de Atlas y Necaxa.

Los Rojinegros recibirán en el Estadio Jalisco a los Rayos; ambos salieron con resultados adversos de la Jornada 10. El equipo de Diego Cocca marcha como el penúltimo lugar general con siete puntos; mientras que los de Fernando Gago son 14º con nueve unidades.

Atlas | IMAGO7

¿Cómo llega Atlas al encuentro?

Los Zorros -una vez más- tuvieron un arranque y un pasar de torneo complicado. El conjunto jalisciense perdió en su último partido ante Tigres, y cuenta con una sola victoria en todo el campeonato.

El último triunfo del Atlas fue en la Jornada 1 ante Puebla, cuando el equipo aún era de Gonzalo Pineda. Después del mal inicio y la pésima Leagues Cup, 'Gonzo' salió del club y en su lugar llegó Diego Cocca, quien tampoco mejoró la actualidad del Atlas.

Necaxa | IMAGO7

¿Cómo llega Necaxa al encuentro?

Por su parte, los Rayos tampoco han tenido un gran torneo. Después del gran sabor de boca que dejó Nicolás Larcamón, el equipo de Aguascalientes no encontró rumbo. Bajo la gestión de Fernando Gago, el conjunto necaxista ganó dos partidos en las anteriores 10 jornadas.

El último triunfo de Necaxa fue en la Jornada 9 ante Puebla, equipo que marcha como el último lugar de la Liga MX. Los Rayos aún sueñan con la clasificación para Play-In, sin embargo, el panorama no es alentador.

Atlas | IMAGO7

Último partido entre ambos

La campaña anterior, el conjunto Hidrocálido goleó al Atlas con un marcador de 4-0. El conjunto de Aguascalientes hizo valer su condición de local, con goles de: Díber Cambindo, Agustín Palavecino, Arturo Palma y Tomas Badaloni.

¿Cuándo y dónde ver el Atlas vs Necaxa?

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio Jalisco, Jalisco

Transmisión: Vix Premium

Necaxa | IMAGO7