Exjugador de Cruz Azul 'confirma' amaño de partido: "Hay cheques para el árbitro"

El exfutbolista de Cruz Azul, Melvin Brown causó polémica al recordar una de sus experiencias en el futbol mexicano, cuando jugaba para La Máquina, pues aseguró que en un partido "les robaron", por un amaño de un árbitro.

¿Qué dijo Melvin Brown sobre amaños de partidos?

Melvin Brown puso en contexto las victorias sobre River Plate y Boca Juniors, pero no podía creer que Jaguares de Chiapas les ganara. Fue en el Clausura 2003, cuando Felipe Ramos Rizo tuvo una controversial actuación.

"Fui a River y le gané 3-0, fuimos a Boca y le quitamos el invicto... ¿Cómo me van a venir a ganar los Jaguares? Después te enteras que nos robaron, arreglaron el partido. Hay cheques para uno (un árbitro) que está en una televisora", dijo Brown en charla en Secretos del Vestidor.

¿A qué árbitro se refería Melvin Brown?

Dicho partido fue polémico en la época, especialmente por las decisiones de Felipe Ramos Rizo, quien fue criticado constantemente por aficionados y periodistas, al grado de acusarlo por amaño.

Con esta declaración, Melvin Brown despertó nuevamente la polémica y hay quienes están de acuerdo con el exfutbolista, ya que recuerdan el encuentro y las consecuencias que llegaron posteriormente.

Por otra parte, hay aficionados que prefieren olvidar el tema, pues después de más de 20 años, no ven la necesidad de que se aborde de nuevo la situación, que en su momento quedó sentenciada.

La derrota ante Jaguares en aquel torneo fue un duro golpe para Cruz Azul, que vivía un momento competitivo a nivel internacional, y para muchos que vieron con extrañeza el resultado, ahora tienen un punto de vista para explicarlo.

Las palabras de Melvin Brown no solo reabren un capítulo incómodo en la historia de La Máquina, sino que también ponen sobre la mesa el debate sobre la transparencia en el arbitraje del futbol mexicano. Aunque Felipe Ramos Rizo ha sido figura reconocida como silbante y analista, las declaraciones del exdefensa provocan que resurja la desconfianza hacia las instituciones que en su momento no pudieron disipar las dudas de los aficionados.

