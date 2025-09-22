Sunderland de la Premier League le dio la bienvenida a mexicano esta semana

Este lunes 22 de septiembre de 2025, Sunderland AFC, equipo que actualmente milita en la Premier League, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías en las que dio la bienvenida a un aficionado mexicano que realizó un largo viaje para presenciar un partido del club en el Estadio de Luz.

El hincha, identificado como Ricardo Guerrero, llegó desde Guadalajara, Jalisco, para estar presente en el encuentro correspondiente a la jornada 5 ante el Aston Villa. El club tuvo un gesto especial con el aficionado, invitándolo a bajar al terreno de juego antes del partido.

Durante su visita al campo, Ricardo posó junto a jugadores del primer equipo como Simon Adingra, Arthur Masuaku y Eliezer Mayenda, además de tomarse fotografías solo en la cancha. Sunderland también le dedicó un mensaje especial en sus redes sociales, destacando su historia y su conexión con el equipo inglés.

Sunderland recibió al aficionado mexicano | INSTAGRAM: @sunderlandafc

¿Cómo conoció el aficionado mexicano a Sunderland?

Ricardo Guerrero explicó en una entrevista publicada por el propio Sunderland que su relación con el club comenzó hace alrededor de seis o siete años, cuando vio el documental “Sunderland ‘Til I Die”, disponible en Netflix. Esta producción, que muestra los altibajos del equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego, fue clave para despertar su interés.

“Para ser honesto contigo, mi relación con Sunderland comenzó hace unos seis o siete años. Se siente muy natural, muy fácil. Conocí al equipo hace años durante el documental de Netflix”, y compartió que su identificación con la institución fue inmediata al observar el carácter mostrado por el equipo a pesar de las dificultades.

El aficionado mexicano vivió una experiencia única | INSTAGRAM: @sunderlandafc

“Vi las cosas que suceden en el club, el coraje que mostró incluso a través del sufrimiento. Fue entonces cuando sentí una conexión. Has pasado por tantos cambios, tantas luchas, y sin embargo sigues adelante. Eso es algo con lo que me puedo identificar”, mencionó.

Un sueño hecho realidad para Ricardo Guerrero

Además, destacó que los colores del Sunderland —rojo y blanco— le recordaron a su equipo favorito en México: las Chivas de Guadalajara. Y expresó que la visita fue un sueño cumplido, sobre todo porque planeó el viaje después de seguir el camino del equipo durante los Play-Offs de la temporada anterior.

Ricardo Guerrero viajó para conocer a Sunderland | INSTAGRAM: @sunderlandafc

“Planeé este viaje hace un par de meses. Estaba viendo los Play-Offs en casa, y cuando ganó Sunderland sentí algo dentro de mí. Me dije a mí mismo: ‘Tengo que hacer esto, tengo que estar en ese estadio’”, dijo el aficionado mexicano.

Al llegar al Estadio de Luz, Ricardo se unió a la multitud de seguidores que caminaban hacia el recinto vestidos con los colores tradicionales del club. “Vi ríos de gente caminando en una dirección, todos en rojo y blanco. Cogí mi bolso y los seguí. Esa conexión, esa unión, fue increíble”, relató.

Ricardo también mencionó que ha tenido la oportunidad de asistir a partidos en otros países europeos como España e Italia, pero describió la experiencia en Sunderland como “única”. Tras su primera visita al estadio, afirmó sentirse más comprometido con el club: “Después de hoy, puedo decir que realmente me siento como un fan más del Sunderland”.

Guerrero sintió la conexión inmediata | INSTAGRAM: @sunderlandafc