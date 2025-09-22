Carlos Sainz Jr. sirvió de chofer para Charles Leclerc después del GP de Azerbaiyán

Después de un cambio de planes en los vuelos de los dos pilotos, el español tuvo que manejar rumbo a Mónaco

Leclerc y Sainz después del GP de Bakú
Leclerc y Sainz después del GP de Bakú | @sedicistelle
Associated Press (AP)
22 de Septiembre de 2025

Después de lograr un sorprendente podio en el Gran Premio de Azerbaiyán, Carlos Sainz Jr. volvió a ponerse al volante horas después. Esta vez, en una furgoneta alquilada junto a Charles Leclerc.

Leclerc quería llegar a casa en Mónaco después de un frustrante fin de semana que incluyó un accidente en la clasificación y un noveno lugar en la carrera. El clima se interpuso, obligando al vuelo de los dos pilotos de Fórmula 1 a desviarse de Niza, Francia, a Italia.

 

 

“Así que, después de un fin de semana muy difícil en Bakú, pensé que no podría empeorar, pero...”, comentó Leclerc en un video publicado en Instagram el domingo por la noche. Luego giró la cámara para mostrar a Sainz, su antiguo compañero de equipo en Ferrari, al volante en un túnel.

"Nos desviaron por una tormenta. No pudimos aterrizar en Niza, así que aterrizamos en el centro de Italia, alquilamos una furgoneta y ahora estamos en camino a Mónaco", dijo Sainz, cuyo tercer lugar el domingo fue el mejor resultado de Williams en cuatro años.

Carlos Sainz calificó el podio de Baku como el mejor de su carrera

Sainz luego pareció bromear sobre acelerar para llegar a casa más rápido. Pero Leclerc se opuso.

"Conducción de dos horas, y lo haremos en una hora y media", dijo Sainz. "¡No!", exclamó Leclerc, y Sainz respondió: "No, no, no, nunca".

