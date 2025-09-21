Aldo De Nigris se avienta baile viral en la transmisión del Rayados vs América en apoyo a su sobrino

Se acerca el final de La Casa de los Famosos, donde Aldo de Nigris busca un lugar en la final, a pesar de estar nominado para salir del reality show este fin de semana.

En apoyo a su sobrino Aldo De Nigris, el exfutbolista de Rayados de Monterrey, apareció bailando el pasito viral de su sobrino en la cabina de transmisión que compartió con Miguel Layún y Lola del Carril, quienes también bailaron el paso.

El video del exfutbolista se ha hecho viral entre la parcialidad que apoya a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos, que tendrá una nueva noche de eliminación este domingo 21 de septiembre.

Aldo De Nigris apoyando a su sobrino Aldo es todo lo que está bien! 🥹🤏🏻 cuando Aldito salga y vea que hasta Miguel Layún se sumó al pasito viral!!! 🥰 Guero, ya eres bien viral!!! ✌🏻#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/aA5ArYwEXU — Andrea_21 (@AnN12_U) September 21, 2025

¿Quiénes están nominados en La Casa de Los Famosos?

Para la noche de eliminación de este 21 de septiembre en La Casa de Los Famosos, los nominados son Aldo De Nigris, Dalilah Polanco, El Guana y Shiky.

Después de esta noche, quedarán siete participantes en La Casa de Los Famosos, la gala de eliminación del reality show comenzará a las 20:30 hrs tiempo de la Ciudad de México.

Estos son los nominados en la Casa de Los Famosos | CAPTURA

¿Cuándo es la final de La Casa de Los Famosos?

Solo queda una gala de eliminación antes de la Gran Final en La Casa de los Famosos, misma que se llevará a cabo el próximo 5 de octubre.

Además de los nominados de esta noche, quedan Alexis Ayala, Aarón Mercury, Mar Contreras y El Abelito, quienes competirán por un lugar para la final, que se celebrará en dos semanas.

Los artistas que no están nominados esta semana | CAPTURA