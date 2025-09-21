Ibai reaparece con Ronin FC y preocupa con su cambio físico

El creador de contenido español, Ibai Llanos, reapareció en las cámaras, esto durante uno de los juegos de su nuevo equipo, Ronin FC. Sin embargo, lo que sorprendió a sus seguidores fue la forma en que cambio su cuerpo.

Continua el cambio físico

Hace un par de años, el steamer prometió un cambio físico, acción que gracia a dieta y entrenamiento ha logrado, sin embargo, los contrastes son tan evidentes que incluso llegó apreciar a muchos de sus seguidores.

Esta vez, en una entrevista sobre su nuevo equipo, Ronin FC, de la Cuarta División Catalana, Ibai apareció luciendo muy delgado y aunque se vio positivo ante el proceso que lleva con su equipo, es inevitable notar la diferencia.

Si bien el español no ha dado declaración específica sobre cómo lleva es cambio impresionante, si declaró en un par de ocasiones que se siente bien consigo mismo y que no ha sido nada fácil.

👀 ¿Hasta dónde puede llegar Ronin FC?



🗣️ Hablamos con Ibai Llanos tras el primer partido oficial en la historia de su equipo.



📹 @SergiGraell pic.twitter.com/fxX3YLHtwW — Diario SPORT (@sport) September 21, 2025

Comenzó el camino de Ronin FC

La Cuarta División Catalana dio inicio y con ella el debut del nuevo club del creador de contenido y aunque para que puede ascender a una categoría ‘importante’ tendrían que ascender por ocho años consecutivos, Ibai se muestra positivo y ‘feliz’ por el proyecto que creó.

