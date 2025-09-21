Ibai reaparece con Ronin FC y preocupa con su cambio físico

El streamer sorprendió a todos con la forma en que luce su cuerpo

Ibai Llanos en la Velada del Año V
Ibai Llanos en la Velada del Año V | @ibai
REDACCIÓN RÉCORD
21 de Septiembre de 2025

El creador de contenido español, Ibai Llanos, reapareció en las cámaras, esto durante uno de los juegos de su nuevo equipo, Ronin FC. Sin embargo, lo que sorprendió a sus seguidores fue la forma en que cambio su cuerpo.

@Ibai

Continua el cambio físico

Hace un par de años, el steamer prometió un cambio físico, acción que gracia a dieta y entrenamiento ha logrado, sin embargo, los contrastes son tan evidentes que incluso llegó apreciar a muchos de sus seguidores.

Esta vez, en una entrevista sobre su nuevo equipo, Ronin FC, de la Cuarta División Catalana, Ibai apareció luciendo muy delgado y aunque se vio positivo ante el proceso que lleva con su equipo, es inevitable notar la diferencia.

Si bien el español no ha dado declaración específica sobre cómo lleva es cambio impresionante, si declaró en un par de ocasiones que se siente bien consigo mismo y que no ha sido nada fácil.

Comenzó el camino de Ronin FC

La Cuarta División Catalana dio inicio y con ella el debut del nuevo club del creador de contenido y aunque para que puede ascender a una categoría ‘importante’ tendrían que ascender por ocho años consecutivos, Ibai se muestra positivo y ‘feliz’ por el proyecto que creó.

@RoninFutbolClub

TE PUEDE INTERESAR

Alfredo Adame se 'pelea' con querido comentarista de Fox Sports: &quot;Eres un fracasado nadaqueveriento&quot;

Empelotados | 20/09/2025

Alfredo Adame se 'pelea' con querido comentarista de Fox Sports: "Eres un fracasado nadaqueveriento"
Anthony Martial se lleva susto por alerta sísmica en presentación como jugador de Rayados

Empelotados | 19/09/2025

Anthony Martial se lleva susto por alerta sísmica en presentación como jugador de Rayados
Imagen de IA publicada por Toño Nelli

Empelotados | 19/09/2025

‘¡Abrazo hasta el cielo, socio!’ Antonio Nelli recuerda Mario Castillejos
Te recomendamos
Querido excomentarista de Televisa Deportes revela diferencias con Javier Alarcón: "Me corrió del Mundial"
Futbol

LO ÚLTIMO

 