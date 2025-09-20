¡Lamine Yamal y Messi! Este es el video que incendió las redes sociales

Lamine Yamal es actualmente la joya más preciada del futbol español y del FC Barcelona, con un extraordinario futbol y una habilidad única, el nuevo ‘10’ catalán es una de las más grandes promesas del balompié mundial y que ahora demostró que reconoce a las leyendas del pasado.

Lamine Yamal en Barcelona I @FCBarcelona

¿Habrá reunión?

A través de la red social Tik Tok, el jugador de la masía publicó un video donde muestra sus mejores pasos de baile, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores es que el crack trae puesta la playera del Inter de Miami con el estampado del eterno ‘10’ del Barcelona, Lionel Messi.

Ante la publicación, miles de fanáticos soñaron con ver a estos dos grandes jugadores juntos, otros más nostálgicos no tardaron en compararlos y unos más sólo disfrutaron del emotivo guiño al último gran ídolo del Barcelona.

El video que ya cuenta con miles de reacciones fue del agrado de toda la fanaticada catalana y aunque es prácticamente que estos jugadores puedan coincidir en algún equipo, es un hecho que en el futuro podrán hacer algo interesante.

Messi en el Barcelona I @FCBarcelona