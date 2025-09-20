¡Lamine Yamal y Messi! Este es el video que incendió las redes sociales

El jugador del Barcelona publicó una imagen que muestra su cercanía con el histórico argentino

Video de Lamine Yamal
Video de Lamine Yamal | CAPTURA DE PANTALLA
Aldo Martínez
20 de Septiembre de 2025

Lamine Yamal es actualmente la joya más preciada del futbol español y del FC Barcelona, con un extraordinario futbol y una habilidad única, el nuevo ‘10’ catalán es una de las más grandes promesas del balompié mundial y que ahora demostró que reconoce a las leyendas del pasado.

Lamine Yamal en Barcelona I @FCBarcelona

¿Habrá reunión?

A través de la red social Tik Tok, el jugador de la masía publicó un video donde muestra sus mejores pasos de baile, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores es que el crack trae puesta la playera del Inter de Miami con el estampado del eterno ‘10’ del Barcelona, Lionel Messi.

@lamine.yamal

🦩

♬ sonido original - Sou_natha🤴🏽🥇

Ante la publicación, miles de fanáticos soñaron con ver a estos dos grandes jugadores juntos, otros más nostálgicos no tardaron en compararlos y unos más sólo disfrutaron del emotivo guiño al último gran ídolo del Barcelona.

El video que ya cuenta con miles de reacciones fue del agrado de toda la fanaticada catalana y aunque es prácticamente que estos jugadores puedan coincidir en algún equipo, es un hecho que en el futuro podrán hacer algo interesante.

Messi en el Barcelona I @FCBarcelona

TE PUEDE INTERESAR

Nader Ghandri del Ajmat

Empelotados | 19/09/2025

¡Inesperado! Jugador regala playera al creer estar expulsado, VAR anula la roja y la pide de regreso
Imagen de IA publicada por Toño Nelli

Empelotados | 19/09/2025

‘¡Abrazo hasta el cielo, socio!’ Antonio Nelli recuerda Mario Castillejos
Paige Spiranac, la sexy exgolfista e influencer que anunció su calendario oficial para el 2026

Empelotados | 18/09/2025

Paige Spiranac, la viral exgolfista profesional e influencer anunció su calendario oficial para el 2026
Te recomendamos
Anthony Martial se lleva susto por alerta sísmica en presentación como jugador de Rayados
Futbol
FC Barcelona

LO ÚLTIMO

 