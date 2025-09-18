Paige Spiranac, la viral exgolfista profesional e influencer anunció su calendario oficial para el 2026

La deportista dio la gran noticia a sus seguidores por medio de sus redes sociales

Paige Spiranac, la sexy exgolfista e influencer que anunció su calendario oficial para el 2026
La sexy golfista | @_paige.renee
Álex Martínez
18 de Septiembre de 2025

Paige Spiranac, reconocida modelo, influencer e instructora de golf, volvió a dar de qué hablar tras revelar en sus historias de Instagram que ya tiene listo su calendario 2026.

La estadounidense comentó que cada mes tendrá su propia temática, lo que asegura un producto creativo y diferente para todos sus seguidores. "Disculpen si no he publicado mucho aquí, así que aquí les dejo un pequeño resumen. Hice mi calendario de 2026. ¡Cada mes tiene su propia temática, lo cual es muy divertido!", explicó Spiranac.

Una propuesta divertida y sensual

Conocida por combinar su pasión por el golf con su faceta como modelo, Paige adelantó que el calendario 2026 tendrá un tono sexy y divertido. Incluso bromeó con un detalle que sus fans no pasaron por alto: "La bata y las pantuflas no están incluidas”, escribió con humor, dejando claro que el contenido del calendario será llamativo y atrevido.

Paige Spiranac: de las canchas a los sets de fotos

Antes de convertirse en estrella de redes sociales, Paige Spiranac tuvo una breve pero destacada carrera como golfista profesional. Actualmente, combina sus conocimientos como instructora con su faceta de modelo e influencer, acumulando millones de seguidores en Instagram y otras plataformas digitales.

Su estilo auténtico y su forma de conectar con los fanáticos la han convertido en una de las personalidades más seguidas del golf, incluso fuera de los torneos.

Sergio Pérez mandó mensaje de ánimo a Canelo Álvarez y al América
