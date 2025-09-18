Sergio Pérez mandó mensaje de ánimo a Canelo Álvarez y al América

El nuevo piloto de Cadillac, Sergio ‘Checo’ Pérez, apareció ante las cámaras como el invitado especial de los Dodgers para lanzar la primera bola en su duelo contra los Phillies, tras esto, la prensa no perdió la oportunidad cuestionar al piloto sobre los resultados del deporte en el fin de semana patrio.

Checo lanzando la primera bola ene l juego Dodgers vs Phillies | AP

No habrá otro como Canelo

Los medios cuestionaron a Checo sobre la derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford, a lo que él respondió dándole todo su apoyo, valorando que haya subido al ring, además de recalcar que se tiene que valorar al Canelo, el tiempo que le queda de carrera.

“Vi la pelea. Me gustó mucho cómo se comportó Canelo. Cuando ganas, siempre es fácil: celebrar y todo. Me gustó mucho la forma que perdió, dando todo y aceptándola. Demuestra que es un gran profesional y por algo ha llegado ahí. De haber perdido la pelea, primero hay que llegar ahí para perderla”, confesó Checo.

“Tenemos que sentirnos muy orgullosos de Canelo y disfrutar mucho de él el tiempo que le quede. Después de él, será difícil alguien que nos ilusione tanto en sus peleas”, añadió el piloto.

Canelo Álvarez en su derrota ante Crawford | AP

No se olvidó de su América

La sesión de preguntas y respuestas concluyó cuando se le cuestionó a Checo si había preferido ver el box o el clásico nacional, a lo que entre rosas confesó inclinarse por el box, pero siempre tiene buenos deseos para su equipo favorito, las águilas del América.

“Espero que mejore, que para los próximos partidos pueda estar mejor. La liguilla siempre es lo importante”, concluyó Pérez.

Derrota del América nate Chivas | AP