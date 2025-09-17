El más azulcrema: Erick ‘Chiquito’ Sánchez se hace tatuaje del América

Desde su llegada al nido azulcrema, Erick Sánchez, fue uno de los fichajes más criticados, situación que empeoró para el jugador luego de su caída de nivel futbolísticos, sin embargo, este torneo no solo demostró que recupera su nivel, sino que ahora también lo americanista que ya es.

Un aficionado más

Fue desde su cuenta de Instagram que el Chiquito mostró el gran tatuaje que se hizo, en él se ve una águila que abarca casi toda la pierna derecha del mediocampista azulcrema, que aunque aún no está terminada ya luce imponente.

Esta no es la primera vez que el Chiquito muestra su fanatismo con el América, pues recientemente comentó ser americanista de niño e incluso circuló una foto donde se ve con una playera azulcrema cuando era niño.

Vuelta a la pagina

Erick Sánchez y el América viene de un fin de semana complicado, luego de caer 1-2 contra el odiado rival, las Chivas de Guadalajara, ahora las águilas tendrán que retomar las acciones y dejar la derrota atrás cuando visiten a los Rayados de Monterrey el próximo sábado 20 de septiembre, en el duelo correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025.

