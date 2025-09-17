‘Pensaba que era una persona difícil’ Diego Reyes sobre el día que conoció a Carlos Vela

Unas de las joyas que dejó el balompié nacional en las últimas décadas fue Carlos Vela, originario de Guadalajara y que se formó en la cantera de las Chivas, pero que muy joven fichó por el Arsenal. Tal era su efecto mediático que uno de sus compañeros en selección, Diego Reyes, creyó que sería una persona ‘complicada’, sin embargo, resultó todo lo contrario.

Vela y Reyes en amistoso I IMAGO7

‘Pene que era mamon’

Durante una entrevista para el podcast El Re-Portero’, el actual jugador de Querétaro, relató cómo fue conocer a Vela y como resultó ser una persona agradable, a diferencia de lo que creía Reyes.

“Por lo que yo veía en la tele pensaba que era una persona difícil, mamón por no decirlo, pero cuando llego me topo a una persona increíble en todos los aspectos, alguien alegre, que disfruta, que vive el futbol diferente, que piensa el futbol diferente, que tiene un talento impresionante, lo hace de manera muy sencilla”, declaró.

Entrenamiento de la Selección Mexicana I IMAGO7

El canterano del América, también habló sobre como es el carisma de Vela, como disfrutaba jugar al futbol y lo diferente que es como cualquier persona ajena al jugador podría creer, siendo muy alegre y bromista.

“A Carlos lo veía disfrutar el día a día, lo veía sonreír, no le importaba si jugaba o no, siempre estaba del mismo humor, bromeando con los compañeros. Cuando yo llego me recibe increíble, pasaba por mí al hotel y me llevaba al entrenamiento, me ayudó a conseguir casa. De repente nos íbamos juntos a Madrid para salir de fiesta”, concluyó.

El ahora retirado, Carlos Vela, fue uno de los mejores jugadores mexicanos en su generación, sin embrago, su poca pasión por el deporte del balón, lo llevaron a tener una discreta participación con la Selección Mexicana, perdiéndose incluso dos mundiales.

Ultima concentración de Carlos Vela I IMAGO7