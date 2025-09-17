Extranjeros de Pumas se animan a probar dulces típicos mexicanos en el Día de la Independencia

El Día de la Independencia también se celebró en la cantera universitaria y no fue con gritos ni con banderas, sino con… ¡dulces típicos mexicanos!

Los extranjeros de Pumas, Nathan Silva, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Álvaro Angulo, junto al auxiliar técnico Alex Larrea, se animaron a probar algunos de los sabores más tradicionales de México. Del otro lado, sus compañeros mexicanos Santiago Trigos, Pablo Benevendo, Ángel Rico, Santiago López y Luis Pérez fueron los encargados de guiarlos (y reírse un poco) con cada reacción.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dinámica dejó momentos inolvidables: Angulo y Vite se robaron el show con sus bromas, recordando hasta escenas de El Chavo del Ocho, como la paleta de Kiko o las aguas de tamarindo de la vecindad.

Eso sí, el más divertido fue Pedro Vite, que confundió una tuna con un chile y tardó varios minutos en abrir un chipirul, al grado de que le dijeron en broma que lo intentara antes del partido contra Tigres.

Al final, entre risas y caras de sorpresa, los jugadores foráneos no dudaron en lanzar un entusiasta “¡Viva México!” mientras calificaban con buena nota los dulces que probaron.

