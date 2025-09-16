¡Ofrece recompensa! Juan Celaya busca su teléfono tras perderlo en desfile militar

El clavadista mexicano Juan Celaya, reciente medallista olímpico, vivió un incidente inesperado cuando se dirigía al desfile militar del 16 de septiembre en la Ciudad de México.

De acuerdo con su propio testimonio en redes sociales, el vehículo en el que viajaba junto a su compañero Osmar Olvera sufrió un percance automovilístico al caer en un bache cerca del Palacio de los Deportes. Tras detenerse para cambiar la llanta afectada, Celaya descubrió que había perdido su teléfono celular.

Asistieron al desfile militar | MEXSPORT

El atleta compartió lo ocurrido a través de sus cuentas oficiales, donde explicó la situación y lanzó un llamado a la ciudadanía para recuperar el dispositivo. Incluso ofreció una recompensa a la persona que lo haya encontrado, con el fin de que se lo devuelva.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes mostraron apoyo y solidaridad hacia el clavadista, además de difundir el mensaje para ayudar a localizar el celular.

Pidió la ayuda de sus seguidores | X

Revela recuperar su celular

Horas después de lo sucedido, el clavadista reveló haber recuperado su teléfono. De acuerdo con Celaya, el apoyo de sus seguidores fu fundamental para poder recuperarlo. Sin embargo, también reveló que su dispositivo no regresó en su mejor estado pues a través de sus redes reveló que ahora su celular estaba ligeramente doblado.

Recuperó su teléfono en mal estado | CAPTURA