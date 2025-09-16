Así celebraron los deportistas las fiestas patrias

México se encuentra de fiesta con el aniversario 206 de Independencia, mientras todos los mexicanos celebran con sus seres queridos el deporte no es ajeno a ello y especialmente para jugadores extranjeros que han llegado a conocer las tradiciones mexicanas.

El 16 de septiembre dio la culminación de las fiestas patrias; sin embargo, hubieron protagonistas inesperados que celebraron a la mexicana entre ellos dos futbolistas que recientemente llegaron a la Liga MX.

Zócalo l X:Claudiashein

Aaron Ramsey

Aaron Ramsey, actual futbolista de los Pumas, presumió su cariño que ha despertado por el país luego de su corta estancia, el galés fue uno que a las primeras horas dejó una historia en instagram con los colores de la bandera.

El europeo no solo posó con los colores en una mejilla sino que dejó un ‘Viva México’ con la canción del Mariachi Vargas ‘México lindo y querido’.

Ramsey l CAPTURA

Keylor Navas

Otro de los que apenas arribaron fue el costarricense Keylor Navas se fue más con el tradicional picante y así lanzó su sentir a través de un video en redes sociales: “Nos hemos ido acostumbrando a la comida con los taquitos, yo creo que había que probarlos, estar allí, son muy ricos. Ya me siento mexicano con los taquitos y el Chile”.

Santiago Giménez

Santiago Giménez no reveló propiamente su festejo pero sí su esposa Fernando Serrano quien a través de una historia dejó puesta una bandera dentro de su habitación a la que el delantero del Milan le dio su like.

Rafa Márquez

Rafa Márquez, exfutbolista de la Selección Mexicana y ahora auxiliar de Javier Aguirre, también dejó sus sello en redes sociales con un ‘Viva México’ como un pequeño gif cuando era jugador del Tri y la Bandera Nacional.

Rafa Márquez l CAPTURA



