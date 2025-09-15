Liga MX: Así celebran los equipos mexicanos el Día de Independencia

La Liga MX y sus equipos participantes se han unido a los festejos patrios por el Día de la Independencia de 2025. Algunos clubes han dado el toque con sus colores a las publicaciones y otros más simplemente aportan algunas imágenes o videos alusivos a la fecha para estas fiestas patrias.

Chivas festejó como 'el más mexicano' | Captura

'Los cuatro grandes' en fiesta mexicana

Como era de esperarse, la publicación de Chivas para este 15 de septiembre tuvo que ver con el discurso del equipo más mexicano, por lo que la imagen compartida viene acompañada de un texto que dice: "La gran fiesta meXIcana", haciendo referencia con el número romano a los once jugadores que juegan en cada uno de sus partidos.

Pumas por su parte, compartió un video alusivo al Estadio Olímpico Universitario, en el que piden a su afición "celebrar a México de la misma manera en la que se apoya a Pumas", acompañado de la frase "¡Viva México desde el corazón del EOU!

Ni América ni Cruz Azul tienen alguna publicación referente a la fecha, algo que se espera que cambie a lo largo de las siguientes horas, pues el festejo patrio abarca también el martes 16 de septiembre.

⚽️🔥 Un estadio, una afición y un país entero latiendo al mismo ritmo

Ciudad Universitaria se pinta de orgullo tricolor.



Hoy celebramos nuestra independencia con la misma pasión con la que alentamos a Pumas.

¡Viva México desde el corazón del Olímpico Universitario! 🇲🇽 🔔… pic.twitter.com/KPZIs5Udxf — PUMAS (@PumasMX) September 16, 2025

Más festejos mexicanos

Algunos otros equipos que se han unido a las publicaciones en redes sociales son Tigres, quienes compartieron la bandera de México que fue proyectada en la pantalla de su estadio en el protocolo de inicio de su duelo ante León; Atlas por su parte ha publicado algunas imágenes de sus jugadores con un fondo de fiesta mexicana hecho con inteligencia artificial.

La creatividad de 'La Fiera' no se podía quedar fuera, pues su imagen compartida es un león con vestimenta de la época de la lucha por la independencia, acompañada de una frase alusiva a que Guanajuato es "la cuna de la independencia". Pachuca también posteó un video con los detalles que dan el "orgullo" de ser mexicano; Toluca subió una carta de lotería con el personaje de El Diablito; Mazatlán puso imágenes de las fiestas en su estado, Xolos puso a su mascota festejando, Querétaro se unió con un mensaje patrio en general.

León tuvo uno de los posts más creativos | Captura

Los equipos no mencionados no han publicado nada, pero de igual manera no se sabe si compartirán algo después; sin embargo, la misma Liga MX también festejó con una serie de imágenes de las ceremonias del Himno Nacional en el marco de la Jornada 8.