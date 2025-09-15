¿Interesante? Chicharito reaparece en redes con polémico video barriendo

Javier Hernández sigue manteniendo una racha de videos polémicos en sus redes sociales de un tiempo a la fecha, con los cuales, se ha ganado una gran cantidad de comentarios negativos, principalmente de mujeres que consideran que lo que dice dentro de ellos son comentarios completamente equivocados. Ahora, con su video más reciente, los comentarios han vuelto a responder acerca de la nueva opinión del futbolista.
"¿Cómo era?"
Después de sus videos pidiendo que las mujeres "abrazaran su feminidad", o que no se sintieran menos por hacer actividades domésticas, Chicharito ha publicado un nuevo contenido, el cual ha resultado confuso debido al 'mensaje' que intenta dar, pues en él, habla acerca de "ser la oveja negra" y no ser aceptado, para posteriormente ponerse a barrer.
Sorpresivamente, los comentarios no han sido del todo en contra del nuevo video del jugador de Chivas, pues la división de opiniones se ha mostrado de una manera bastante notoria, con algunas personas completamente en contra de él, diciendo que ya no tiene nada que hacer al no meter goles en su club, pero hay algunos más que opinan a favor de él, llegando al límite de postularlo como presidente de México.
Tú que oveja eres?
El polémico Chicharito Hernández
Desde que su primer video se hizo viral, una serie de comentarios y más videos han venido en modo de 'avalancha', pues no solo de manera personal respondió el futbolista mexicano, también tuvo una entrevista con una psicóloga profesional saliendo a defenderse, argumentando que la gente pensó que por ser futbolista profesional "él no podría opinar".
De hecho, acerca de ese argumento también sacó un video, con el que también generó controversia, pues grabado en el poste de una calle, CH14 dijo "pensaste que un futbolista no podía opinar de la vida, pero aquí me tienes incomodando con opiniones", para terminar con su famosa frase: "Interesante".
Opiniones: El dinero no cambia a nadie, solo amplifica lo que ya es. La mayoría quiere libertad, pero le aterra la responsabilidad. Tu cuerpo refleja tus desiciones, no tu mala suerte. Yo creo que todos merecemos una vida más plena, abundante y feliz. Y para acercarnos a ella, necesitamos tomar responsabilidad de lo que pensamos y sentimos. Encontrar los hábitos que nos eleven y que estén alineados con nuestros sueños. Atrevernos a hablarnos con una honestidad radical, con amor y sin máscaras. Dejar atrás el victimismo, salir de la zona de comodidad y abrirnos a lo desconocido. Cuando haces eso, la vida empieza a moverse a tu favor. Tus sueños dejan de ser fantasía y se convierten en posibilidades reales. Y cada paso que das con conciencia y valentía, es un paso que te acerca a esa vida que siempre has soñado...