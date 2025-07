Reviven polémica de ‘Chicharito’ Hernández con expareja: “Me abandonó en el hospital”

El nombre de Javier Hernández en sinónimo de polémica en las últimas semanas y pese a que Chivas dio por cerrado el tema, las redes sociales no olvidan y ahora ‘Chicharito’ vuelve a ser tendencia por declaraciones de su expareja, Lucía Villalón, quién lo señaló de abandonarla en el hospital mientras ella luchaba por su vida.

Hernández vive semanas llenas de polémica | IMAGO7

La periodista española relató el desinterés que tuvo Javier Hernández mientras ella se encontraba internada en un hospital en España y Villalón reveló que el futbolista mexicano, en ese momento jugador del Bayer Leverkusen, prefirió irse de vacaciones en lugar de acompañarla.

“Eso fue lo que generó todos los problemas. Apenas se interesó en venir a verme. En ese momento yo esperaba más y me sentí muy sola. A partir de allí comenzó el final de nuestra relación. Yo tengo claro que también he cometido errores, como todo el mundo, pero él me falló, me dejó abandonada en el hospital”