¿Perjudicaron a Chivas? César Ramos desata la polémica tras marcar penal a favor de Atlético San Luis

La presentación de Chivas con su afición se convirtió de un sueño a una verdadera pesadilla. El conjunto del Rebaño Sagrado tuvo un primer tiempo destacado, pues sus dos primeros goles del Apertura 2025 cayeron junto a su afición en el Estadio Akron, ante Atlético San Luis.

Sin embargo, en la segunda mitad, el conjunto potosino salió con un chip diferente y tuvo un renacer, mientras que los Rojiblancos perdieron la brújula. En un tiro de esquina -con complicidad de la defensa- Eduardo Águila descontó, pero la polémica llegó 20 minutos después.

El nuevo fichaje del Atlético San Luis, Joao Pedro fue derribado en el área rojiblanca, pero César Arturo Ramos hizo caso omiso. Sin embargo, el central fue llamado por el VAR y tras analizar la jugada, decidió marcar la pena máxima.

El respetable y los jugadores de Chivas reclamaron de forma airada, pero la decisión de Palazuelos no cambió. Fue el mismo brasileño quien cobró el tiro desde los 11 pasos, el cual significó el empate.

Se cayeron las Chivas

Por si fuera poco, el conjunto del Rebaño Sagrado no reaccionó y recibió otro gol, que significó la remontada potosina. Los de Gabriel Milito no entendieron qué pasó tras el penal y, Atlético de San Luis no perdonó.

