Exjugadores de Chivas se reúnen y la afición rojiblanca los 'elogia': "El arte de jugar crudo"

En pleno fin de semana rojiblanco tras la victoria de Chivas sobre América en el Clásico Nacional, una inesperada reunión de viejas figuras del Rebaño Sagrado desató una ola de comentarios e ironías en redes sociales.

Exjugadores de Chivas | X

Marco Fabián, Carlos “Gullit” Peña, Jorge “Chatón” Enríquez y Edwin “Arís” Hernández compartieron una fotografía juntos que rápidamente se hizo viral. Más allá de su pasado con el Guadalajara, los cuatro futbolistas comparten otra etiqueta que marcó su carrera en el club: en su momento todos fueron señalados por la afición y la prensa como jugadores “fiesteros”.

La postal no tardó en generar reacciones entre los aficionados rojiblancos, quienes respondieron con humor y sarcasmo: “Puro tazo dorado”, “el arte de jugar crudo” y “Llamado a la patrulla espiritual” fueron algunos de los comentarios que inundaron las plataformas digitales.

La reunión se dio en el marco del equipo de Leyendas de Chivas, donde militan Chatón Enríquez y Arís Hernández. Tras el partido, fueron visitados en el vestidor por Marco Fabián y Gullit Peña, lo que terminó por dar forma a la foto que encendió la conversación entre los seguidores del Rebaño.

Con la victoria en el Clásico aún fresca, la nostalgia y el humor alrededor de estas figuras del pasado recordaron que, pese a los señalamientos extracancha, su paso por la institución rojiblanca sigue dejando huella entre los aficionados.

Chivas ganó el Clásico Nacional este fin de semana | IMAGO7