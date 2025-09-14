Abelito desata locura en La Casa de los Famosos con goles de Chivas en el Clásico Nacional

Abelito celebró eufóricamente los goles de sus Chivas dentro de La Casa de los Famosos que estuvo dividida entre azulcremas y rojiblancos; sin embargo, el carismático influencer hizo de las suyas tras las dos anotaciones del equipo de sus amores.

El oriundo de Zacatecas celebraría el primero de la noche obra de Roberto Alvarado levantándose del sofá para emprender un recorrido a máxima velocidad por la sala junto a Guanábana otro rojiblanco.

Y no fue todo también mostró su felicidad tras el segundo tanto del equipo tapatío por conducto de Armando ‘Hormiga’ González para sellar una digna victoria.

Sin embargo, también dio de qué hablar el influencer quien en manera de broma lanzó un dardo luego de que dijera que al jugador de Chivas que terminó abriendo la barrera le dieron lana para que América hiciera el descuento.

Chivas gana

Los dirigidos por Gabriel Milito respiraron con la victoria ante el América para salir del fondo de la tabla, los rojiblancos se llevaron la victoria 2-1 para alcanzar sus primeras siete unidades y un partido menos en el Apertura 2025.

Próximo partido

Las Chivas igualarán en duelos disputados a los demás equipos con ocho partidos cuando reciban a los Tigres, en un partido aplazado de la Jornada 1 que no se llevó a cabo debido al estadio y afinaciones para el Mundial 2026.



