¡A lo Spider-Man! Chivas lanza dardo a la Liga MX en plenas fiestas patrias

El conjunto rojiblanco encendió la redes sociales

Chivas lanza dardo a la Liga MX
Chivas lanza dardo a la Liga MX
Ramiro Pérez Vásquez
16 de Septiembre de 2025

Las Chivas Rayadas del Guadalajara siguen de manteles largos después de la victoria ante las Águilas del América, el conjunto rojiblanco mandó un mensaje contundente al resto de equipos de la Liga MX mientras se encuentra en las fiestas patrias.

Fue a través de redes sociales que Chivas dejó un mensaje para el futbol mexicano este 16 de septiembre: “Así se siente ser de las Chivas este día. !Mexicanos por amor, no por reglamento!.”.

Chivas

El texto fue acompañado de una imagen de Spider-Man con su traje negro conocido como ‘Traje simbiótico’, un ser vivo que se adhiere a Peter Parker, aumentando sus poderes y habilidades, cambiando su apariencia.

Comentarios

Los comentarios no se hicieron esperar y entre respuestas positivas y otras en contra, los aficionados de las Chivas salieron a relucir en ese momento con: “Te amo rebaño. Feliz día al equipo que más amo. Viva México”.

Comentarios

Chivas de fiesta

El conjunto rojiblanco ha estado muy activo en relación a las fiestas patrióticas ha dejado varios posteos en la que resalta la fiesta mexicana e incluso dejando una imagen con los colores de la bandera y el escudo de las Chivas en el centro.

La fiesta del Guadalajara fue redondeada después de la victoria del equipo ante el América en el Estadio Ciudad de los Deportes con un 2-1 goles de Piojo Alvarado y Hormiga González.

Roberto Alvarado


 

Chivas

