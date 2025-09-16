Robert Redford y su legado deportivo: del béisbol al golf en la gran pantalla

El mundo del cine está de luto tras confirmarse la muerte del actor y director Robert Redford a los 89 años. Ícono de Hollywood, reconocido tanto por su talento en la pantalla como por su pasión por el deporte, Redford deja un legado imborrable que trasciende la industria cinematográfica y alcanza también al mundo deportivo, donde siempre mantuvo un vínculo cercano.

Redford ha muerto a los 89 años | AP

El actor que llevó el deporte a la pantalla grande

Redford no solo brilló en películas dramáticas y de acción, también dejó huella en el cine deportivo. En The Natural (1984) interpretó a Roy Hobbs, un beisbolista legendario cuya historia se convirtió en un clásico para los amantes del béisbol. Su actuación transmitió la magia y la grandeza de este deporte, consolidando la película como una de las más recordadas de su carrera.

Más tarde, en The Legend of Bagger Vance (2000), Redford exploró el golf desde la dirección, mostrando su capacidad para capturar la esencia del juego y su relación con el espíritu humano. Estas obras reflejaron no solo su talento artístico, sino también su amor por el deporte, que acompañó siempre a su trayectoria.

El actor será recordado por su amor al deporte | AP

Apasionado del béisbol y el deporte desde la juventud

Más allá del cine, Robert Redford tuvo un fuerte lazo con el deporte desde temprana edad. Durante su juventud fue becado por béisbol en la Universidad de Colorado, lo que le permitió desarrollar una conexión especial con la disciplina que más tarde retrataría en la pantalla grande. Su amor por el béisbol se mantuvo a lo largo de su vida, combinándose con su compromiso con la cultura y el arte.

Esta pasión por el deporte se convirtió en una faceta poco conocida de Redford, que complementó su imagen como ícono del cine y del entretenimiento mundial. Hoy, el mundo lo recuerda no solo como una estrella de Hollywood, sino también como un hombre que supo llevar al cine la grandeza del deporte con autenticidad y respeto.

Participó en una gran cantidad de películas en su carrera | AP