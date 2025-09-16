El día que la ‘Hormiga’ González acompañó a Ramón Morales en un partido de Chivas

Armando ‘Hormiga’ González empieza a tomar el camino de figura dentro de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el atacante ha sido de lo más destacable en el inicio del Apertura 2025 de la mano de Gabriel Milito.

El delantero confirmó su destacable actuación en el Clásico Nacional con una anotación que sirvió para sentenciar el triunfo ante el acérrimo rival en el Estadio Ciudad de los Deportes. Tras ese momento se revivió una foto con los colores del Rebaño.

Chivas l IMAGO7

Foto

A través de redes sociales se ventiló una vieja foto en la que el actual delantero acompañó, en un partido de las Chivas, a Ramón Morales en 2008 en donde todo indica que era en un encuentro ante los Rayos del Necaxa.

Ramón Morales l X:ElRojiblanco12V

Número de la Hormiga en el AP2025

La Hormiga González sigue reafirmando su consistencia en las primeras fechas del Apertura 2025, el futbolista de 22 años, suma 400 minutos tras siete partidos disputados con la aportación de cuatro anotaciones.

De los siete duelos disputados el atacante ha sido titular en cuatro partidos; sus cuatro anotaciones las catapultó ante Atlético San Luis (2 goles), Tijuana (1 gol), América (1 gol).

Con sus números protagonizados en esta campaña, el joven atacante ya suma 35 partidos con el primer equipo para sumar un total de nueve gole sy dos asisitencias en todas las competencias.

Chivas l IMAGO7