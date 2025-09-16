TNT Sports anuncia fichaje desde ESPN para la UEFA Champions League

TNT Sports México anunció de manera oficial la incorporación del reconocido periodista y comentarista Eduardo Biscayart a su equipo de analistas para la cobertura de la UEFA Champions League, uno de los torneos de clubes más prestigiosos del mundo.

El experimentado analista, con una amplia trayectoria en transmisiones internacionales de futbol, debutará este mismo martes en el encuentro entre Real Madrid y Olympique de Marsella, partido correspondiente a la fase de liga.

La llegada de Biscayart refuerza la apuesta de TNT Sports por ofrecer un análisis más profundo y especializado de los partidos estelares de la Champions, sumando su experiencia y estilo a la mesa de comentaristas que acompaña cada transmisión.

Con esta incorporación, la cadena busca consolidar su equipo de expertos y brindar una cobertura de primer nivel a los aficionados mexicanos, quienes podrán disfrutar de las mejores historias, análisis tácticos y la emoción que envuelve al torneo europeo más importante.

Eduardo Biscayart se incorpora a TNT Sports México | @donbisca