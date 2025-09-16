Sergio Canales y Oliver Torres 'se olvidan' de la Liga MX y aparecen en partido de NFL

Sergio Canales y Oliver Torres, estrellas de Rayados, 'se olvidaron' por un rato de la Liga MX y se dieron una escapada a Houston para asistir el juego de la NFL entre Texans y Buccaneers.

A través de redes sociales, circularon varios fotos de los futbolistas y sus familias en el NRG Stadium, sede del partido del partido de Monday Night Football de la Semana 2.

En su cuenta de Instagram, Oliver Torres publicó un mensaje de agradecimiento a los Texans por haberlos invitado y mostró a sus seguidores cómo fue la experiencia.

"Gracias Houston Texans por la invitación. Lo más importante de los momentos es con quién los compartes", escribió.

Canales y Torres han sido pilares del gran momento que vive Rayados en el Apertura 2025, pues son líderes con siete victorias en ocho jornadas.

El domingo, vencieron por la mínima a Querétaro y ahora se preparan para enfrentar al América este sábado