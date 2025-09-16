¿Canelo Álvarez se retira? Jeque árabe revela planes del mexicano en 2026

Saúl ‘Canelo’ Álvarez cayó en Las Vegas ante Terence Crawford, el mexicano se llevó la decisión unánime en contra tras la buena presentación de su rival que desde el inició no especuló y fue hacia al frente para atacar.

Canelo Álvarez l AP

Tras la derrota la afición se pregunta qué pasará, si habrá una revancha con el nuevo campeón de los supermedianos o al menos seguirá peleando. El jeque árabe Turki Alalshikh hizo un posteo en redes sociales que volvió la esperanza.

Alalshikh hizo su vista al mexicano y dio a conocer algo de lo que podría venirle al mexicano en el pugilismo recalcando que el Canelo Álvarez continuará en el ring al menos para el año siguiente hasta que se retire.

Jeque y Canelo l X:Turki_alalshikh

¿Qué dijo Turki Alalshikh?

“Acabo de visitar al campeón en su casa. Pronto comenzará vacaciones con su familia. Le quedan dos peleas con Riyadh Season en 2026. Le ofrecimos trabajar con nosotros hasta que se retire”, dijo el jeque en su cuenta oficial de X.

El árabe dedicó un mensaje de agradecimiento después de recibir un obsequio por parte del Canelo Álvarez: “Quiero agradecerle especialmente a Canelo por el regalo tan especial. Me dio los guantes de la pelea y se lo agradezco mucho”.

¿Habrá revancha para el Canelo?

Todo apunta que habrá un segundo capítulo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, y es que durante la transmisión de Monday Night Football se confirmó que volverán a reencontrarse en Arabia Saudita, esto con información de John Sutcliffe.



Canelo Álvarez l AP