Canelo Álvarez tendrá su revancha contra Crawford en Arabia Saudita

Durante la transmisión del Monday Night Football se confirmó que Canelo Álvarez volverá a pelar contra Bud en Arabia

Canelo podrá buscar la revancha ante el norteamericano
Canelo podrá buscar la revancha ante el norteamericano | AP
Marcos Olvera García
15 de Septiembre de 2025

Saul 'Canelo' Álvarez perdió contra Terence 'Bud' Crawford el pasado fin de semana en Las Vegas, Nevada, dejando su invicto de seis peleas, aunque ahí no termina la historia entre estos dos boxeadores.

Crawford venció a Canelo por decisión | AP

Revancha confirmada

De acuerdo a información de John Sutcliffe, durante la transmisión del Monday Night Football entre Las Vegas Raiders y Los Angeles Chargers, pudo confirmar que Canelo tendrá su revancha ante Crawford, probablemente en este mismo año, aunque el escenario será muy diferente.

En el emparrillado, donde Crawford derrotó al pugilista mexicano, el boxeador estadounidense le comento a Sutcliffe lo que tendría que pasar para que esta revancha ocurra.

Canelo en busca de la revancha ante 'Bud' | AP

Enfocado en el presente

“No lo sé, ya veremos, no sé qué tenga que pasar, ahora mismo tengo que hablar con mi equipo, en dos semanas tengo un cumpleaños, quiero disfrutar mi victoria, no sé qué pasará”, comentó Bud a Sutcliffe.

Uno de los inconvenientes, que seguramente será un tema cuando se pacte la pelea, es el horario en el que ambos boxeadores subirán al ring, entendiendo la diferencia horario entre Arabia y el continente americano.

Crawford se ha quedado con los cinturones que poseía el mexicano | AP

TE PUEDE INTERESAR

¿Benavidez ahora menosprecia al Canelo Álvarez?

Box | 15/09/2025

¿Benavidez ahora menosprecia al Canelo Álvarez tras su derrota? Esto dijo ‘Bandera Roja’ sobre una pelea
Chispa Medina se coronó en cuatro asaltos

Box | 14/09/2025

Christian 'Chispa' Medina noqueó a Yoshiki Takei y se coronó como campeón de peso gallo en la OMB
¿Revancha en el horizonte?

Box | 14/09/2025

¿Revancha en el horizonte? Canelo Álvarez vs Terence Crawford
Te recomendamos
Fey rompe el silencio tras no poder cantar el Himno Nacional en pelea del Canelo
Boxeo
Saúl Canelo Álvarez

LO ÚLTIMO

 