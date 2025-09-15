Canelo Álvarez tendrá su revancha contra Crawford en Arabia Saudita

Saul 'Canelo' Álvarez perdió contra Terence 'Bud' Crawford el pasado fin de semana en Las Vegas, Nevada, dejando su invicto de seis peleas, aunque ahí no termina la historia entre estos dos boxeadores.

Crawford venció a Canelo por decisión | AP

Revancha confirmada

De acuerdo a información de John Sutcliffe, durante la transmisión del Monday Night Football entre Las Vegas Raiders y Los Angeles Chargers, pudo confirmar que Canelo tendrá su revancha ante Crawford, probablemente en este mismo año, aunque el escenario será muy diferente.

En el emparrillado, donde Crawford derrotó al pugilista mexicano, el boxeador estadounidense le comento a Sutcliffe lo que tendría que pasar para que esta revancha ocurra.

Canelo en busca de la revancha ante 'Bud' | AP

Enfocado en el presente

“No lo sé, ya veremos, no sé qué tenga que pasar, ahora mismo tengo que hablar con mi equipo, en dos semanas tengo un cumpleaños, quiero disfrutar mi victoria, no sé qué pasará”, comentó Bud a Sutcliffe.

Uno de los inconvenientes, que seguramente será un tema cuando se pacte la pelea, es el horario en el que ambos boxeadores subirán al ring, entendiendo la diferencia horario entre Arabia y el continente americano.

Crawford se ha quedado con los cinturones que poseía el mexicano | AP