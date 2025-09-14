¿Revancha en el horizonte? Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Los pugilistas hablaron tras la pelea en Las Vegas donde el estadounidense se impuso

Álex Martínez
14 de Septiembre de 2025

Tras la conclusión de un combate histórico en el que Terence Crawford venció a Saúl “Canelo” Álvarez por decisión unánime, quedando como campeón indiscutido de peso supermedio, ya se especula sobre una posible revancha.

Las declaraciones de ambos boxeadores después de la pelea aportan luces respecto a si podría concretarse este reencuentro.

Canelo Álvarez l AP

¿Qué dijo Crawford?

Terence Crawford se mostró abierto a lo que venga como próximo paso. En conferencia de prensa posterior al combate expresó: “Estoy abierto a lo que sea. Como dije, me relajaré y disfrutaré de mi victoria con mi equipo”.

“Canelo es un gran campeón. Me quito el sombrero ante él. Es un competidor fuerte”, resaltó el estadounidense sobre el tapatío.

Las Vegas l AP

¿Qué dijo el Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez reconoció que hizo todo lo que pudo, pero admitió que no logró “descifrar” el estilo de Crawford: “Siempre lo intenté, todos los rounds lo intenté… Sabíamos que Crawford es un gran peleador… Hice lo mejor que pude y no pude entender el estilo”.

“Acerca de lo que vendrá, Canelo dijo que necesita tiempo, estar con su familia, evaluar: no descartó nada, aunque tampoco comprometió nada concreto”, resaltó. 
 

Box l AP

