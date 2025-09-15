¿Benavidez ahora menosprecia al Canelo Álvarez tras su derrota? Esto dijo ‘Bandera Roja’ sobre una pelea

Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue sorprendido y destronado por Terence Crawford, el tapatío no pudo frenar el ataque del estadounidense y terminó sucumbiendo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, tras la derrota del mexicano David Benavidez habló sobre una posible pelea con el ahora excampeón.

Canelo Álvarez l AP

El ‘Bandera Roja’ habló con contundencia sobre un posible combate, ahora su postura es diferente ante el oriundo de Guadalajara: “Para ser honesto, una pelea entre Canelo y yo nunca va a pasar en 168 libras, no regresaría a 168”, declaró para The Ring.

“Estoy bien en 175 y soy campeón del mundo aquí, así que si él quiere subir a 175, está bien”, lanzó el ‘Monstruo Mexicano’ que es actual campeón mundial semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y con título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la misma categoría.

Box l AP

Benavidez se sincera

Benavidez puntualizó su sinceridad con la tan frustrada pelea con Canelo Álvarez: “No puedo vivir en un mundo de fantasía donde quizá voy a conseguir esta pelea o aquella pelea, he hecho mi trabajo para conseguirla”.

“Es una de las peleas más grandes del boxeo, pero no voy a perder mi tiempo con una persona que no quiere que la pelea suceda. Estoy tratando de pelear con personas que realmente quieren pelear conmigo”, mencionó.

Una esperanza para la pelea

David Benavidez también resaltó que Alalshikh podría hacer realidad ese combate: “Sigo con PBS y Al Haymon, pero estamos trabajando junto (con Alalshikh). Espero tener más oportunidades y conseguir las peleas más grandes que he estado buscando”.

Saúl Álvarez l AP