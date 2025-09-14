¿Mensaje de despedida? Canelo Álvarez se manifiesta en redes tras caer ante Terence Crawford

Terence Crawford logró uno de los resultados más importantes en la historia moderna del boxeo, al derrotar a Saúl 'Canelo' Álvarez. El pugilista mexicano reconoció con temple y seriedad su derrota, sin embargo, el originario de Jalisco se hizo presente en redes sociales horas después de perder su invicto.

"Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero me toca aceptar esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años. Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme", comentó Canelo en sus redes sociales.

El mensaje de Canelo | Captura de pantalla

Su reacción tras la pelea

Las primeras reacciones que dio 'Canelo' fueron instantes después de su derrota. El boxeador mexicano de 35 años dedicó unas palabras a todos los asistentes que se dieron cita en el Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders.

"Una derrota no me define. No me define. Al estar aquí yo ya gané. Y solamente quiero decir que ya gané porque tengo a mi familia, en lo profesional he hecho muchísimas cosas. Entrené muy bien, todo mi respeto para Crawford, hice lo que tenía que hacer", agregó el mexicano.

Su derrota | AP

Reconoció a Crawford

De igual forma, Saúl mostró su humildad y terminó por reconocer la gran pelea que brindó el nuevo Campeón Indiscutible de Peso Supermediano. "Es increíble compartir la derrota con un gran peleador como él. Y si lo hacemos de nuevo, estoy contento de compartir el ring con un gran peleador. Estoy contento de estar aquí, ya he hecho mucho en el boxeo. Mi legado ya está ahí y sigo tomando riesgos. Mi legado ya ha sido grande y he tomado los riesgos que he querido".

Su derrota | AP