Floyd Mayweather Jr. ganó millones tras apostar contra Canelo

El Money presume la apuesta que hizo a favor de Terence Crawford

Canelos vs Mayweather
Canelos vs Mayweather | MEXSPORT
Aldo Martínez
14 de Septiembre de 2025

Fiel a su estilo  fiel a ir en contra del mexicano, Saúl Canelo Álvarez, Floyd Mayweather Jr, apareció en redes sociales para presumir su apuesta en contra de Canelo, misma que le hizo ganar unos cuantos dólares.

Canelo vs Crawford I AP

Todo contra Álvarez

El histórico peleador estadounidense, apareció en su red social, Instagram, publicando una foto donde muestra que apostó 50 mil dólares a que el Canelo perdía y gracias a una excelsa exhibición de Crawford en Las Vegas, la apuesta del Money se hizo válida.

En dicha imagen se puede ver el ticket de apuesta de Floyd, donde se muestra que la ganancia fue de 74 mil dólares, sumando un total de 124 mil, por lo que no le salió nada mal la jugada al ex boxeador.

Esta no es la primera vez que Mayweather presume ir en contra del pugilista de México, pues en reiteradas ocasiones ha mostrado su enemistad con él, apostando siempre a favor de sus rivales.

Crawford y Mayweather vencen a Álvarez

Terence Crawford y Floyd Mayweather Jr, conforman una selecta lista de peleadores que pueden presumir haber derrotado al mejor Libra por Libra del mundo en sus 20 años de una fantástica carrera.

Terence Crawford I AP

TE PUEDE INTERESAR

“Guadalajara, Sinaloa, México”: el grave error en la presentación de 'Canelo' Álvarez ante Crawford

Box | 14/09/2025

“Guadalajara, Sinaloa, México”: el grave error en la presentación de 'Canelo' Álvarez ante Crawford
Canelo Álvarez tras caer ante Terence

Box | 14/09/2025

“Una derrota no me define”: Canelo Álvarez tras caer ante Terence Crawford
¡Empate que deja ganas de revancha! Christian Mbilli y Lester Martínez regalaron la pelea de la noche

Box | 13/09/2025

¡Empate que deja ganas de revancha! Christian Mbilli y Lester Martínez regalaron la pelea de la noche
Te recomendamos
David Faitelson manda contundente mensaje a Canelo ‘fue dominado’
Boxeo
Saúl Canelo Álvarez

LO ÚLTIMO

 