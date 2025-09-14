Floyd Mayweather Jr. ganó millones tras apostar contra Canelo

Fiel a su estilo fiel a ir en contra del mexicano, Saúl Canelo Álvarez, Floyd Mayweather Jr, apareció en redes sociales para presumir su apuesta en contra de Canelo, misma que le hizo ganar unos cuantos dólares.

Canelo vs Crawford I AP

Todo contra Álvarez

El histórico peleador estadounidense, apareció en su red social, Instagram, publicando una foto donde muestra que apostó 50 mil dólares a que el Canelo perdía y gracias a una excelsa exhibición de Crawford en Las Vegas, la apuesta del Money se hizo válida.

En dicha imagen se puede ver el ticket de apuesta de Floyd, donde se muestra que la ganancia fue de 74 mil dólares, sumando un total de 124 mil, por lo que no le salió nada mal la jugada al ex boxeador.

Esta no es la primera vez que Mayweather presume ir en contra del pugilista de México, pues en reiteradas ocasiones ha mostrado su enemistad con él, apostando siempre a favor de sus rivales.

Crawford y Mayweather vencen a Álvarez

Terence Crawford y Floyd Mayweather Jr, conforman una selecta lista de peleadores que pueden presumir haber derrotado al mejor Libra por Libra del mundo en sus 20 años de una fantástica carrera.

Terence Crawford I AP