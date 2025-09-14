El exboxeador Ricky Hatton falleció a la edad de 46 años

Ricky Hatton, el excampeón mundial de boxeo que se convirtió en uno de los boxeadores más populares del deporte, falleció. Tenía 46 años y fue hallado muerto en su domicilio en el Gran Manchester, según informó el domingo la Press Association británica.

La policía declaró que no consideraba la muerte sospechosa. “Los agentes fueron llamados por un ciudadano para acudir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 6:45 a. m. de hoy, donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años”, declaró la Policía del Gran Manchester en un comunicado.

“Actualmente no se cree que existan circunstancias sospechosas”, añade el comunicado, en el cual no reveló la identidad del hombre, pero afirmó que estaba trabajando con su familia para emitir un comunicado a los medios.

No se han dado más detalles del fallecimiento | AP

Mensajes de pésame para Hatton

Los amigos de Hatton se apresuraron a rendir homenaje el domingo por la mañana. “Hoy perdimos no solo a uno de los mejores boxeadores de Gran Bretaña, sino también a un amigo, un mentor, un guerrero: Ricky Hatton”, publicó en X el excampeón mundial Amir Khan.

“Que la leyenda, Ricky Hatton, descanse en paz”, escribió el excampeón de peso pesado Tyson Fury en Instagram, con fotos de ambos juntos. “Solo habrá un Ricky Hatton. No puedo creerlo, tan joven”.

La noticia del fallecimiento de Hatton llega dos meses después de que anunciara su regreso al boxeo en diciembre en un combate profesional contra Eisa Al Dah en Dubái.

Varias personalidades se sumaron al pésame del exboxeador | AP

La carrera de Ricky Hatton

Hatton ganó títulos mundiales en peso welter ligero y peso welter. Ascendió en los niveles amateur y nacional, y en la cima de su carrera compartió el ring con los mejores boxeadores de su generación, como Kostya Tszyu, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

Fuera del ring, Hatton fue un hincha del Manchester City de toda la vida. El club anunció que se le rendiría un minuto de homenaje en el derbi del domingo contra el Manchester United. "Ricky fue uno de los aficionados más queridos y venerados del City, quien siempre será recordado por su brillante carrera en el boxeo, que lo llevó a ganar títulos mundiales de peso wélter y peso welter ligero".

Manchester City se sumó a los mensajes de pésame | CAPTURA

"Todos en el Club queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en estos momentos difíciles", declaró el City en un comunicado.

El anuncio del regreso de Hatton al ring a finales de este año se produjo después de que hubiera disfrutado del éxito como entrenador, entrenando a Zhanat Zhakiyanov para ganar el título mundial de peso gallo en 2017.

Hatton ganó títulos mundiales | CAPTURA