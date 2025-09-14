¡Una dinamita de boxeo! Chispa Medina vence a Yoshiki Takei y le quitó el invicto en Japón

Con un combinación de poder, presión y un corazón decidido, el mexicano Christian “Chispa” Medina logró imponerse por nocaut técnico al japonés Yoshiki Takei y de paso quitarle el invicto para coronarse nuevo campeón mundial gallo de la Organización Mundial de Boxeo.

Desde el campanazo inicial, Chispa dejó claro que no venía a medir fuerzas, sino a imponerse. En el primer round, apenas comenzada la pelea, conectó un puño con precisión que mandó a la lona al nipón y ahí empezó todo para el mexicano.

Victoria contundente l CAPTURA

Durante los siguientes asaltos, el oriundo de Guadalajara mantuvo la presión. Cortó el ring, redujo los espacios, y no dejó que Takei se sintiera cómodo. Chispa supo manejar el ataque del local y respondió con combinaciones de agresividad

El récord invicto de Takei, que llegaba con 11-0, queda detrás, Medina hizo lo que pocos esperaban con 25 años no solo ganó también noqueó para destronar a un de los fuertes boxeadores nipones.

Mexicano brilla en Japón l CAPTURA

Un nuevo campeón

Christian “Chispa” Medina se una a la extensa lista de campeones mundiales mexicanos al convertirse en campeón mundial de las 118 libras.

Chispa Medina tras la pelea

“Muchas gracias a toda la gente que siempre me ha apoyado, la verdad que esto es un sueño que siempre había anhelado y se cumplió. Soy Campeón, también muchas gracias a mi empresa Bxstrs, hay Chispa para rato”, dijo el mexicano tras la pelea.



Chispa Medina l CAPTURA