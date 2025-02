David Benavidez tras derrotar a Morrell: “No pienso en Canelo, ya me siento campeón mundial”

David Benavidez sigue soñando en grande aunque parece ser que ya no le importa el Canelo Álvarez luego de vencer a David Morrell el mexicoamericano aseguró que se siente campeón mundial.

El denominado Monstruo Mexicano se llevó la victoria sobre el cubano por decisión unánime con tarjetas 115-111, 115-111 y 118-108.

Benavidez vence a Morrell l CRÉDITO:AP

Benavidez se olvida del Canelo Álvarez

Benavidez habló dejó claro que Saúl Álvarez ya no está en su mente: “Yo ya no estoy pensando en el Canelo, pienso en los mejores de mi peso, me siento orgulloso, muchos fanáticos me apoyaron, yo ya me siento campeón mundial”.

“Quiero seguir ganando a los mejores de meso”, dijo el mexicoamericano que va en busca de convertirse en campeón mundial dentro de las 175 libras.

Benavidez aseguró para ESPN quiere los cinturones: “Pelear con los mejores en este peso y ganar los cinturones, ganar los títulos”.

Benavidez l CRÉDITO:AP

Benavidez busca rival del ganador entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol

Por ahora su siguiente rival apunta a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol quienes se enfrentarán por consolidar al campeón absoluto de las 175 libras.

