Canelo se confesó sobre le época más difícil de su vida: "A veces no tenia para comer"

Saúl 'Canelo' Álvarez ha sido el centro de atención en estas últimas semanas debido a la expectativa de saber qué rival escogerá para sus dos peleas de este 2024.

A pesar de esto, el pugilista mexicano ha mostrado su lado más humano cuando, en una entrevista para Ventaneando, contó sus experiencias más difíciles en el camino hacia el éxito en el mundo del boxeo, mismas que cambiaron cuando vino el nacimiento de su primera hija.

Álvarez le contó a Pati Chapoy, host del programa de TV Azteca, cómo fue la época en la que nació su hija Emily Cinnamon Álvarez, confesando que, a los 17 años, fue muy duro tener que salir adelante con su pareja y su bebé.

"A los 17 años nació mi hija, la más grande y pues fue algo que me formó muchísimo, porque ya tenía esa responsabilidad, me hizo un hombre más responsable, más disciplinado. Me las vi muy duras, yo creo fue mi etapa más difícil porque a veces no tenía ni para los pañales, ni para la leche. Deja tú, para comer nosotros", comentó.

Así mismo, el mexicano comentó como fue que salió adelante, gracias a una de sus madrinas, misma que le ayudó con temas económicos mientras Emily era muy pequeña.

Gracias a dios tuve a mi madrina, una hermana de mi mamá, a quien le pedía. A veces ya le debía 5 mil, 10 mil pesos y peleaba o lo sacaba de algún lado e iba y le pagaba, para tener la vergüenza de volver a pedir cuando necesitara. Es como mi segunda madre", finalizó.

