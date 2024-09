Expertos pronostican futuro de Canelo Álvarez tras pelea contra Berlanga

De cara a la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Edgar Berlanga, RÉCORD puedo hablar con los expertos de ESPN KnockOut, quienes han compartido su perspectiva sobre el futuro del campeón mexicano y las posibles rutas que su carrera podría tomar tras este combate.

La incertidumbre sobre el futuro de Canelo

Renato Bermúdez señala que el desenlace de la pelea contra Berlanga será crucial para determinar los próximos pasos de Canelo. Si Álvarez logra un nocaut rápido, podría optar por una tercera pelea este año y explorar la posibilidad de salir de Estados Unidos para su próximo enfrentamiento.

Además, Bermudez solo ve al tapatío peleando dos años más en su máximo nivel, ya que por experiencia, reconoce que los pugilistas comienzan a tener problemas después de los 36 años. "Yo veo a Canelo en el prime de su carrera enfrentando a peleadores de calidad, quizás dos años como máximo y eso es lo que nos dan más o menos los peleadores, hasta los 36 años en un nivel alto, después de eso las cosas se complican", explicó.

Salvador Rodríguez coincide en que el tiempo de Canelo en la cima del boxeo es limitado y dependerá en gran medida de los retos que decida enfrentar, ya sea buscar una revancha y sacarse esa espinita ante Dmitry Bivol, o aceptar los petro dólares del jeque Turki Al-Sheikh.

"¿Cuanto tiempo le queda a Saúl Álvarez? Dependiendo de la administración; si sigue con esta clase de retos, llámese: Édgar Berlanga, pues quizás se pueda alargar un poquito más; si empieza a enfrentar a un Bivol, a un Beterbiyev o a un Benavidez, quizás se pueda acortar un poco más", señaló.

La opción de la revancha contra Bivol y otros desafíos

Fernando Barbosa, conocido como El Juez de Hierro de ESPN KnockOut, sostiene que, tomar una posible revancha con Bivol, no sería muy inteligente por parte de Canelo, ya que su estilo es un estilo que no le beneficia.

"Recuerden, ha habido muchos campeones y grandes boxeadores toda la vida, pero casi todos han sido derrotados, excepto algunos, pero siempre hay un estilo que los daña. Yo si creo que el estilo de Bivol no le viene bien a Canelo y creo que no sería muy inteligente de Canelo el querer tratar de sacarse esa espina", declaró

Sin embargo, también menciona que la pelea de Benavidez contra Oleksandr Gvozdyk en 175 libras podría haber mostrado ciertas vulnerabilidades en Benavidez, lo que podría atraer a Canelo a enfrentar a este rival.

"Benavidez peleó su última pelea en las 175 libras contra Oleksandr Gvozdyk, y la verdad es que no vimos al mismo Benavidez de la 168, lo llevó a la distancia Gvozdyk y yo creo que hasta la expuso un poquito, y no se si eso le ha abierto el ojo a Canelo, porque Canelo ha hecho muchos sparrings con Gvozdyk. Entonces, no sé si al haber visto a Benavidez en las 165 libras, a lo mejor eso le ha atraido a Canelo."

"Yo creo que si el jeque Turki le ofrece 100 palos por enfrentar a Benavidez, lo va a tomar, pero todo muy seleccionado", finalizó.

Los tres analistas coinciden en que el futuro de Canelo Álvarez dependerá de los retos que elija para sus siguientes peleas. Si bien aún le queda tiempo en su mejor forma, enfrentar a boxeadores de alto calibre como Bivol o Benavidez podría acortar su carrera en la élite. La pelea contra Berlanga será un indicativo importante para entender hacia dónde se dirige Álvarez y cuánto tiempo más puede mantenerse en la cúspide del boxeo mundial.

