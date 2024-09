Julio César Chávez sobre ‘Canelo’ Álvarez: “Le falta una guerra para que México se le entregue”

A menos de una semana para que ‘Canelo’ Álvarez se suba al cuadrilátero para enfrentar a Edgar Berlanga y la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, reveló que es lo que le falta a Saúl Álvarez para que la afición mexicana se le entregue por completo.

El gran campeón mexicano es el pugilista más querido en la historia de nuestro país y esto se debe en gran parte a su estilo de boxeo, además de los logros que consiguió a lo largo de su carrera.

“Desafortunadamente le falta una guerra para que el pueblo de México se le entregue totalmente, porque desafortunadamente lo digo, porque tú lo has vivido, tiene un México dividido, lo quiere uno y otro no, con todo respeto eso no pasaba conmigo”, declaró Chávez para ESPN.

De igual forma Chávez señaló que el siempre tuvo el apoyo de los aficionados mexicanos, inclusive siento que ese cariño ha ido en aumento a pesar de ya estar retirado.

"México siempre estuvo conmigo, lo sigo teniendo de mi lado, pasan los años, los meses, la gente más me arropa, más me quiere. ¿Por qué? No sé”, declaró para ESPN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JULIO CÉSAR CHÁVEZ AFIRMA QUE NO HABRÁ UN BOXEADOR DE SU TALLA