'Canelo' Álvarez previo a la pelea ante Edgar Berlanga: "Haré que sienta mucho dolor"

El próximo sábado, Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará a Edgar Berlanga en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, pelea que (al parecer) nadie espera más que el pugilista mexicano, quien ha declarado que hará que su rival sienta mucho dolor.

El pugilista mexicano concedió una entrevista para TUDN, donde aseguró que se encargará en que Berlanga sienta mucho dolor, esto, después de las dulzuras que se han dicho después de la conferencia de prensa de presentación de este pleito.

"Me lo imagino perfecto, sé cómo va a salir a tirar sus bombazos, pero va a ser muy difícil que me conecte, lo empezaré a golpear fuerte desde los primeros asaltos, haré que sienta mucho dolor", comentó el pugilsita azteca.

Asimismo, Canelo Álvarez aseguró que no va a tener compasión con su rival, planeando terminar con Berlanga por la vía del cloroformo: "A los que les he dicho (sobre no tener compasión) y los que se han comportado así los he terminado antes de los 12 asaltos y este no va a ser la excepción", sentenció.

